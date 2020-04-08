تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كباب بالفرن

القاهرة - لايف استايل المقادير - لحم مفروم : 500 غراماً

- البصل : 1 حبة (مبشور)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم ناعم جداً)

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- كزبرة يابسة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بقسماط : 2 ملعقة كبيرة (كعك مطحون) الطريقة: سخني الفرن على حرارة 375 درجة.

جهزي أسياخ الخشب وانقعيها بالماء لمدة 20 دقيقة.

اخلطي اللحم والبصل والفلفل الأخضر المفروم والبابريكا والكزبرة والكعك المطحون والملح والفلفل حتى تتجانس المكونات.

شكي اللحم بأسياخ الخشب وضعيها في صينية مبطنة بورق الألمنيوم وادهني ورق الألمنيوم بالزيت.

اشوي اللحم لمدة 10 دقائق مع التقليب بين الحين والآخر حتى ينضج اللحم.

قدميها ساخنة إلى جانب الخضار أو البطاطس أو السلطة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية بطاطس بالفراخ وأرز بالبابريكا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لحم بالصلصة البيضاء

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