تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المقلوبة بالدجاج

المقادير

- الباذنجان : 2 حبة (مقطع شرائح ومقلي)

- الزهرة : رأس (قرنبيط / مقطعة زهرات متوسطة ومقلية)

- طماطم : 3 حبات (مقطعة شرائح)

- ملح : ملعقة صغيرة

- الدجاج : دجاجة (مقطعة ومسلوقة)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الكركم : ربع ملعقة صغيرة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : ربع ملعقة صغيرة

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- الأرز المصريّ : 2 كوب (مغسول ومصفى)

- مرق دجاج : 2 كوب (مرق سلق الدجاج)

الطريقة:

رتبي شرائح الطماطم في قعر القدر ثم رتبي الباذنجان والزهرة المقليين.

وزعي الدجاج المسلوق ثم صبي مرق الدجاج فوقه.

ضعي القدر على النار واتركيه ليغلي لمدة 5 دقائق.

اخلطي الأرز بالملح والفلفل الأسود والقرفة والكركم والكمون وأضيفيه للقدر فوق المرق.

غطي القدر وخففي النار واتركي القدر لمدة 30 دقيقة حتى يتشرب الأرز المرق وينضج.

اقلبي القدر في صينية كبيرة وزيني بالمكسرات المحمصة حسب الرغبة.

قدميها ساخنة إلى جانب السلطة أو اللبن الزبادي حسب الرغبة.

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