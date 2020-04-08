تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة البطاطس بالفرن

القاهرة - لايف استايل المقادير

- مقادير للكفتة : لحم مفروم : 500 غراماً

ملح : ملعقة صغيرة

بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

بقسماط : 2 ملعقة كبيرة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مبشور)

الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة - مقادير البطاطس : البطاطس : 3 حبات (كبيرة الحجم / مقشرة ومقطعة دوائر متوسطة)

معجون الطماطم : 3 ملاعق كبيرة

ماء ساخن : نصف كوب

طماطم : 2 حبة (مقطعة دوائر)

ملح : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

الزيت النباتي : ملعقة كبيرة الطريقة: Advertisements اخلطي اللحم المفروم مع البصل المبشور جيداً.

أضيفي البقسماط والملح والفلفل والبهارات المشكلة وامزجي جيداً.

سخني الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة.

اصنعي كرات وبسطيها قليلاً باليد وحمريها بالزيت.

ادهني طبق الفرن بالزيت ورتبي الكفتة والطماطم والبطاطس في الطبق.

اخلطي الماء مع الملح والفلفل ومعجون الطماطم وصبي المزيج فوق الكفتة والبطاطس والطماطم.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 200 درجة لمدة 40 دقيقة حتى تنضج البطاطس والكفتة تماماً.

حمري وجه الصينية وقدميها ساخنة. قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير البطاطس المحمرة بالبيض والبقسماط تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلمون بالبهارات الهندية

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