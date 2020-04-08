تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مسقعة الخضار

القاهرة - لايف استايل المقادير - جبن البارميزان : كوب (مبشور)

- الباذنجان : 1 حبة (كبير الحجم / مقطع شرائح متوسطة ومقلي)

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- البطاطس : 1 حبة (كبيرة الحجم / مقطعة شرائح متوسطة ومقلية)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الكوسا : 1 حبة (كبيرة الحجم / مقطعة شرائح متوسطة ومقلية)

- ملح : ملعقة صغيرة

- لحم مفروم : 500 غراماً

- طماطم : 2 حبة (مقشرة ومفرومة)

- البصل : 1 حبة (مفروم) الطريقة: ضعي اللحم في مقلاة واسعة على نار متوسطة حتى يصبح بني اللون.

أضيفي البصل والملح وقلبي لمدة 10 دقائق حتى يطرى البصل.

أضيفي الطماطم ومعجون الطمام والفلفل الأسود وحركي واتركي المزيج لمدة 10 دقائق حتى تتسبك الصلصة مع اللحم وينضج.

ضعي طبقة البطاطس في طبق الفرن ووزعي فوقها القليل من حشوة اللحم.

ضعي فوق طبقة اللحم طبقة الكوسا ثم وزعي كمية من حشوة اللحم والطماطم.

ضعي الباذنجان فوق اللحم ووزعي باقي كمية اللحم مع الطماطم.

وزعي جبن الموزريلا على وجه الطبق وأدخليه للفرن على حرارة 350 درجة لمدة 20 – 25 دقيقة.

ازيلي الطبق من الفرن واتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق ثم قدميه ساخناً إلى جانب الأرز أو السلطة حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لحم بالصلصة البيضاء تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير ساندويش الدجاج بالخضار والجبن

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