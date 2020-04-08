تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالسمسم

القاهرة - لايف استايل المقادير - للدجاج : صدر الدجاج : 4 صدور (فيليه مقطع مكعبات صغيرة)

البيض : 2 حبة (مخفوق)

ملح : ربع ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طحين : نصف كوب

النشاء : نصف كوب

الزيت : غزير (للقلي) - مقادير الصوص : الزيت النباتي : ملعقة صغيرة

الثوم : ملعقة صغيرة (مهروس ناعم)

العسل : ربع كوب

الصويا صوص : ثلث كوب

الكاتشاب : نصف كوب

السكر البني : 2 ملعقة كبيرة

خل الأرز : ربع كوب

زيت السمسم : ملعقة كبيرة

النشاء : 2 ملعقة صغيرة

السمسم : 2 ملعقة كبيرة

البصل الأخضر : 2 عود (مفروم) Advertisements الطريقة: اخلطي البيض مع الملح والفلفل في وعاء.

اخلطي النشا والطحين في وعاء آخر.

اغمسي قطع الدجاج في مزيج البيض ثم مزيج الطحين وضعيها في طبق.

سخني الزيت في مقلاة واسعة واقلي قطع الدجاج المتبلة لمدة 5 دقائق حتى تتقرمش وتصبح ذهبية اللون ثم ازيلي الدجاج في طبق على ورق المطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

لتحضير الصوص: اخلطي العسل مع الصويا صوص والكاتشاب والسكر البني وخل الأرز وزيت السمسم والنشا في وعاء جيداً.

سخني الزيت النباتي في مقلاة واسعة أو مقلاة ووك وأضيفي الثوم وقلبي لمدة ثلاثين ثانية ثم أضيفي مزيج العسل والصويا واتركي الخليط حتى يبدأ بالغليان ويتكاثف قليلاً.

أضيفي قطع الدجاج المحمرة واتركي المزيج لمدة 5 دقائق حتى تتمازج النكهات.

ازيلي المقلاة عن النار ووزعي السمسم والبصل الأخضر وقدميه ساخناً إلى جانب الأرز الأبيض حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: طريقة اعداد وتحضير دجاج مشوي بالخردل والكاتشاب تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير ساندويش الدجاج بالخضار

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