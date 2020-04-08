تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة البلوبيري

القاهرة - لايف استايل المقادير

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

- سكر : نصف كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- لبن زبادي : 3 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- طحين : 2 كوب (أبيض)

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- برش ليمون : ملعقة كبيرة

- الماء : 2 ملعقة كبيرة

- بذور الخشخاش : ملعقة كبيرة

- البلوبري : كوب ونصف

- سكر البودرة : ربع كوب

- رذاذ الطبخ : قليل (لدهن القالب) الطريقة: سخني الفرن على درجة حرارة 180.

في وعاء خلط عميق، ضعي البيض والفانيلا السائلة، والسكر واخفقي حتى تتجانس المكونات.

صبي الزيت النباتي، وأضيفي اللبن الزبادي، وعصير الليمون، وقلبي المكونات جيداً باستخدام المضرب اليدوي.

أضيفي الطحين، والبيكنج باودر، ورشة ملح، وبرش الليمون، وحركي المكونات أيضاً باستخدام المضرب اليدوي حتى تتجانس ويتشكل لديك خليط يشبه العجينة.

صبي الماء وحركي ليتشكل لديك مزيج من الكيك بقوام كثيف.

أضيفي بذور الخشخاش.

اخلطي حبات البلوبيري مع السكر البودرة، وأضيفيها لمزيج الكيك، وقلبي جيداً.

رشي رذاذ الطبخ (زيت رش) في قالب الكب كيك، ووزعي من خليط الكيك.

أضيفي من حبات البلوبيري المخلوطة بالسكر البودرة على الوجه.

أدخلي القالب للفرن مدة 40 دقيقة.

قدميه دافئاً أو بارداً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا

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