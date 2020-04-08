تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة التوت البري الأحمر

القاهرة - لايف استايل المقادير

- حليب : نصف كوب

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- الزبدة : نصف كوب (طرية بحرارة الغرفة)

- سكر : كوب

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- طحين : 2 كوب

- كرانبيري : 2 كوب (توت أحمر بري مجفف)

- سكر : 2 ملعقة كبيرة الطريقة: سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين.

اخلطي الحليب وعصير الليمون وضعيه جانباً.

اخفقي الزبدة والسكر بالخفاقة الكهربائية لمدة 4 دقائق حتى يصبح المزيج كريمي وهش.

أضيفي البيضة والفانيلا واخلطي.

أضيفي البيكنج باودر والملح وتابعي الخلط.

خففي سرعة الخفاقة وأضيفي الطحين بالتناوب مع خليط الحليب وعصير الليمون مع استمرار الخفق.

أضيفي الكرانبيري وحركي.

صبي خليط الكيك في القالب المجهز ووزعي ملعقتين السكر على الوجه.

أدخلي القالب للفرن المحمى مسبقاً مدة 45 دقيقة حتى ينضج الكيك.

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق ثم انقليه لطبق التقديم.

قطعي الكيك وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت الليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف

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