تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مهلبية الفستق الحلبي

القاهرة - لايف استايل
المقادير
- حليب : 4 اكواب
- كريمة : مغلف (بودرة)
- ماء الزهر : ملعقة كبيرة
- مستكة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)
- فستق حلبي : كوب (مطحون)
- سكر : 4 ملاعق كبيرة
- النشاء : 5 ملاعق كبيرة
الطريقة:
اخلطي الحليب البارد في قدر مع ماء الزهر والنشا جيداً حتى يذوب النشا.
أضيفي الكريمة البودرة والسكر وحركي على نار متوسطة حتى يبدأ المزيج يسخن.
أضيفي الفستق الحلبي بالتدريج مع التحريك السريع حتى تتجانس المكونات ثم أضيفي المستكة.
تابعي التحريك على نار منخفضة جداً حتى تتكاثف المهلبية وتصبح كريمية جامدة.
ارفعي المهلبية عن النار واسكبيها في أكواب أو أطباق صغيرة.
اتركيها لتبرد قليلاً ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل التقديم.
عند التقديم زينيها بالفستق الحلبي وقدميها باردة.
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