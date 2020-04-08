القاهرة - لايف استايل المقادير

- الزبدة : نصف كوب (مذوبة)

- بودرة الكاكاو : نصف كوب

- سكر : كوب

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- طحين : نصف كوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الآيس كريم : كوب (بطعم الفانيليا)

- صلصة الشوكولاته الجاهزة : 3 ملاعق كبيرة الطريقة: سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

جهزي صينية مقاس 8 انش وبطنيها بورق الألمنيوم.

في وعاء اخلطي الزبدة والكاكاو حتى يذوب الكاكاو مع الزبدة.

أضيفي السكر واخفقي.

أضيفي البيص مع الخفق ثم أضيفي الفانيلا.

أضيفي الطحين واخفقي حتى تتكون عجينة البراونيز.

وزعي المزيج في الصينية المجهزة وأدخليها الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج.

اتركيها لتبرد قليلاً وقطعيها وقدميها دافئة إلى جانب آيس كريم الفانيلا وصلصة الشوكولاتة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب الموز بالشوكولاته

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير براونيز الشوكولاتة مع الآيس كريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.