"الصحة" الروسية تؤكد أنه لامبالاة الشباب تضاعف نسبتهم ضمن المصابين بـ"كورونا"

يعود سبب زيادة عدد الشباب المصابين بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة الروسية، إلى تجاهلهم لقواعد الحجر الصحي وعدم شعورهم بالمسؤولية عن أنفسهم وغيرهم .استفادت مجموعات من الشباب من فرصة عطلة غير مخطط لها أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ أسبوع وانطلقوا من منازلهم بكثرة للاستجمام بعيدا عن المدينة.

وقالت خبيرة الأمراض المعدية في وزارة الصحة ،يلينا مالينيكوفا، في حديث أدلت به لإذاعة "سولوفيوف لايف" الروسية إن الكثير من الشباب قرروا منذ أسبوع الاستمتاع بالطقس اللطيف وتناول وجباب الشواء خارج المدينة بدلا من البقاء في المنازل، وهذا يمنعه منعا باتا علم الأوبئة الذي يدرسه الطلاب في الجامعات.وأعادت الخبيرة إلى الأذهان أن نصف المصابين الجدد بفيروس كورونا في موسكو هم من الشباب الذين لم يتجاوز عمرهم 45 عاما.

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