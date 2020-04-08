تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بان كيك القرع

القاهرة - لايف استايل المقادير

- دقيق : كوب وربع

- حليب : كوب (طازج)

- القرع : نصف كوب (مسلوق ومهروس)

- البيض : 1 حبة (أحمر)

- السكر البني : 2 ملعقة كبيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- بهار كعك : ملعقة صغيرة (قرفة، هيل، يانسون، جوزة الطيب) الطريقة: اخلطي المكونات مع بعضها جيداً.

في مقلاة صغيرة على نار هادئة ضعي القليل من الخليط بشكل قرص دائري حتى تتكون فقاعات على الوجه ثم اقلبيه على الوجه الآخر حتى يتحمر.

كرري العملية حتى نفاذ كمية الخليط وقدمي البان كيك ساخناً وزينيه بالفاكهة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالنعناع تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البيتيفور بالزبدة

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