تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة تريليتشا التركية

المقادير

- صوص الحليب :

حليب : 3 اكواب (بدرجة حرارة المطبخ)

كريمة الخفق : كوب

الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الكريمة البيضاء :

كريمة الخفق : كوب

سكر البودرة : 2 ملعقة كبيرة

- الكراميل :

سكر : كوب ونصف

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

كريمة : كوب (سائلة)

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- البيض : 5 حبات (أحمر)

- سكر : كوب

- دقيق : كوب ونصف

- الزيت النباتي : نصف كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- بشر الليمون : 1 حبة

- عصير الليمون : نصف حبة (كبير الحجم)

الطريقة:

جهزي الكراميل واتركيه جانباً.

سخني الفرن على ١٨٠درجة.

اخفقي البيض والفانيليا ورشه الملح مع السكر إلى أن يرتفع الخليط ويتضاعف حجمه 3 أضعاف ثم أضيفي الدقيق المنخول مع البيكنج بودر وحركيه يدوياً ثم أضيفي الزيت.

اسكبي الخليط في بايركس مدهون أو على ورق زبدة وضعيه في فرن حامي مسبقاً لمدة نصف ساعة على حرارة ١٨٠درجة.

بعد إخراج الكيكة من الفرن شكلي بها ثقوب بعود خشب واخلطي مكونات صوص الحليب بالملعقة وصبيهم على الكيك.

اخلطي الكريمة البيضاء وادهني بها وجه الكيكة.

صبي صوص الكراميل على الكيكة وزينيها بخطوط من الكريمة البيضاء وأدخليها الثلاجة ساعتين على الأقل ثم قدميها.

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