شكرا لقرائتكم خبر عن تستطيع البقاء على قيد الحياة.. نصيحة متعافى من كورونا 54 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت جريدة " mirror" قصة لرجل قضى ستة أيام في العناية المركزة بعد التأكد من إصابته بالفيروس التاجي كورونا، وقدم نصيحة لجميع الأشخاص وهي "يمكنك البقاء على قيد الحياة".

قال أندرو هودج مهندس كهربائي يبلغ من العمر 54 عامل، وهو أحد المصابين بالفيروس التاجي كورونا، و قاتل من أجل حياته داخل العناية المركزة بعد تعرضه للمضاعفات المرتطبة بالفيروس التاجي كورونا، أن جميع الأشخاص يمكنهم النجاه من هذا الفيروس.

تم وضع أندور في العناية المركزة بعد تعرضه لغيبوبة لمساعدة جسده على التعافي من الفيروس التاجي كورونا ، وأستطاع أن يتعافي من الفيروس، ويكمل فترة نقاهته في المنزل.



تعافي من كورونا

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ووجه أندور رسالة لجميع الأشخاص وهي: " أنا لا أريد أن أخفف من صعوبة المرض، و لكن أريد أن يدرك الناس أنهم قادرون البقاء على قيد الحياة".

وأشاد المهندس الكهربائي بالعلاج والرعاية التي تلقاها خلال في مستشفى القديس بطرس في تشيرتسي ، واصفا الفريق الطبي بأنه "استثنائي ويقظ وقوي ويرغب في مساعده جميع المرضي".

وقالت زوجة مهندس الكهرباء، نحن لدينا طفلين وهم إيزابيلا 17 سنة ، وجنيفيف ، 11 سنة ، وكان يرغب في محاربة هذا الفيروس ليظل مع أبنائه وأستطاع، وهو الأن يجلس في المنزل في فترة نقاها للتعافي التام من الفيروس التاجي.