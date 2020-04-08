الجزائر تسجل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

الأربعاء 8 أبريل 2020

سجلت الجزائر، الأربعاء، 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في 25 محافظة، ليرتفع عدد إجمالي الإصابات إلى 1572 حالة مؤكدة، وفقا للعين.



كما ارتفع عدد حالات الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 205 حالات وفاة، بعد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة في 5 ولايات.

في مقابل ذلك، سجلت الجزائر ارتفاعاً في عدد الحالات المتماثلة للشفاء مع ارتفاع الإجمالي إلى 237 شخصاً غادروا جميعهم المستشفيات، في وقت يعالج فيه 646 بدواء "الكلوروكين".

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وأعلن، الأربعاء، وزير الصناعة الجزائري فرحات آيت علي براهم أن بلاده تملك الإمكانيات الكافية لإنتاج دواء "الكلوروكين"، وتنتظر وصول المواد الأولية خلال الأسبوعين المقبلين لإنتاج كميات أكبر من خلال مجمع "صيدال" لإنتاج الأدوية.

وكشف أن كمية "الكلوروكين" المتوفرة حالياً في الجزائر تكفي لمعالجة 324 ألف مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وزار "فرحات" مصنع النسيج والجلود الحكومي المعروف اختصاراً بـ"جيتيكس" والذي أوقف عمله في صناعة النسيج، وقرر تلبية السوق المحلي من الكمامات، حيث تمكن من إنتاج 2 مليون كمامة خلال شهر بمعدل 100 ألف كمامة يوميا، كما كشف وجود مخطط لإنتاج 5 ملايين كمامة خلال الشهر.