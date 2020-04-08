عقار جديد ينجح في وقف تكاثر فيروس كورونا

الأربعاء 8 أبريل 2020

أظهر دواء جديد في شكل حبوب تعطي عبر الفم، نتائج جيدة في الحيوانات ضد كوفيد-19، والواقفون وراءه بصدد تجريبه في البشر ما قد يجعله الأول من نوعه لمكافحة الوباء.



وقال باحثون أمريكيون إن الدواء أوقف تكاثر الفيروس المسبب للمرض في رئتي فئران مصابة لعدة أيام وحسن من أداء الرئتين، والنتائج ذاتها تم رصدها في خلايا رئة بشرية لكن في أنبوب اختبار.

والدواء يسمى EIDD-2801 حسب الدراسة التي نشرت في دورية Science Translational Medicine وهو يعرقل آلية رئيسية تسمح لفيروس سارس –كوف 2 بالتكاثر بأعداد كبيرة والتسبب بالعدوى.

Advertisements

وإذا أثبت نجاحه لدى البشر، فسيكون أول دواء متاحا في شكل حبة للحد من الوباء الذي تسبب حتى الآن في وفاة عشرات آلاف الأشخاص، وإصابة مئات آلاف آخرين حول العالم.

وإعطاء الدواء عبر الفم، سيوفر وصوله لقاعدة واسعة من الناس إذا ما قورن بالحقن في الوريد.

وقد تلقت شركة Ridgeback Biotherapeutics للأدوية ترخيصا من إدارة الدواء والغذاء الأميركية لتجريب الدواء على البشر في غضون الأشهر القادمة، حسب ما أفاد الباحثون.