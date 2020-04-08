شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة تعود.. أول طفل يولد بووهان الصينية بعد رفع الحجر الصحى عنها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدينة ووهان الصينية ولادة أول طفل بعد رفع إجراءات الحجر الصحي على المدينة التي كانت بؤرة فيروس كورونا، حيث قررت الحكومة الصينية اليوم الأربعاء فتح المدينة بعد أن تم إغلاقها لمدة 76 يوماً.

ووفقاً لجريدة "ديلي ميل" البريطانية فقد ولد الطفل، الذى أطلق عليه والديه اسم "السمكة الصغيرة"، بعد منتصف ليل اليوم الأربعاء بـ 3 ساعات ليصبح أول طفل يتم إنجابه في ووهان بعد رفع الحجر الصحي عن المدينة.وكان وزن الطفل 3275 جراماً ويبلغ طوله 50 سم، وتمت ولادته في مستشفى هوبي للأمومة وصحة الطفل.

ونشرت الصحف الرسمية الصينية مقطع فيديو للحظة التي قدم فيها الطبيب الطفل وهو يبكي لوالديه في غرفة الولادة، حيث كان الطبيب يرتدي بدلة واقية ودرع وجه.

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وقال والد الطفل لصحيفة الشعب الصينية أنه يأمل أن يجلب ابنه أملاً جديداً إلى مدينة ووهان.

وقالت والدته ، المعروفة باسمها يانج ، لتلفزيون هوبى إنها عانت هي وابنها معاناة كبيرة مضيفة إنها متحمسة للترحيب بفصل جديد من الحياة مع الطفل.

وكانت مدينة ووهان الصينية مركز انتشار فيروس كورونا، وقد تم إغلاقها منذ شهر يناير الماضى، وقد أسفرت أزمة فيروس كورونا عن وفاة 2572 شخصًا وإصابة 50.008 في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وفقًا لأحدث بيان صيني حكومي.

وطبقا للأرقام الرسمية فإن حصيلة الوفيات في ووهان تمثل ما يقرب من 80 % من جميع الوفيات البالغ عددها 3333 في الصين.