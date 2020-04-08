شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. 7 أسباب تجعل طبيبك يطلب تحليل PT ومنها مشاكل النزيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحليل PT هو اختبار دم يقيس الوقت الذي يستغرقه الدم حتى يتجلط، حيث يتم استخدامه لاكتشاف مشاكل النزيف لدى بعض المرضى، يستخدم أيضًا للتحقق من فعالية أدوية تجلط الدم، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على المزيد حول هذا التحليل وفقاً لموقع kaiserpermanente.

قد يسمى اختبار PT أيضًا اختبار وقت البروثرومبين (PT) وهو من بين اختبارات تخثر الدم الأخرى.





والبروثرومبين أو PT ، هو أحد عوامل التخثر التي يصنعها الكبد، حيث يحتاج إلى فيتامين K لصنع البروثرومبين وعوامل التخثر الأخرى.

غالبًا ما يكون نتيجة التحليل غير الطبيعية ناتجة عن أمراض الكبد أو الإصابة أو عن طريق العلاج بأدوية سيولة الدم.

أسباب طلب طبيبك إجراء تحليل PT

يطلب الطبيب تحليل PT للأسباب التالية:

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- البحث عن سبب للنزيف أو الكدمات غير الطبيعية.

- التحقق من آثار أدوية تجلط الدم، ستخضع للاختبار بانتظام للتأكد من أنك تتناول الجرعة الصحيحة.

- التحقق من انخفاض مستويات عوامل تخثر الدم، يمكن أن يسبب نقص بعض عوامل التخثر اضطرابات النزيف مثل الهيموفيليا الوراثية.

- التحقق من انخفاض مستوى فيتامين ك، وفيتامين ك مطلوب لصنع البروثرومبين وعوامل التخثر الأخرى.

- التحقق مما إذا كان من الآمن إجراء عملية أو جراحة قد تسبب النزيف.

- التحقق من مدى كفاءة عمل الكبد، يتم فحص مستويات البروثرومبين جنبًا إلى جنب مع اختبارات الكبد الأخرى.

- التحقق لمعرفة ما إذا كان الجسم يستخدم عوامل التجلط بسرعة كبيرة بحيث لا يستطيع الدم التجلط والنزيف لا يتوقف قد يعني هذا أن الشخص لديه تخثر داخل الأوعية الدموية (DIC).