شكرا لقرائتكم خبر عن الرجال أسوأ حظا من النساء فى الإصابة بفيروس كورونا.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذى يجتاح العالم وللتعرض لمضاعفات حادة إذا أصيبوا به.

وفيما يلي بعض الإيضاحات من أبحاث وخبراء:

* هل الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد؟

يبدو ذلك فعلا.

في إيطاليا أظهرت دراسة على أكثر من 127700 إصابة بفيروس كورونا أن 52.9% من المصابين رجال و47.1% نساء. ومن بين أول 14860 حالة وفاة 68% كانوا رجالا.

وأظهر تقرير لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين أنه من بين 44672 إصابة مؤكدة كان معدل الوفيات أعلى بنسبة 1.1% بين الرجال بالمقارنة بالنساء.

وقال جيمس جيل الأخصائى بكلية طب وارويك "الدلائل تتزايد على أن الرجال يعانون من أعراض أشد ومعدلات الوفاة بينهم أعلى بالمقارنة بالنساء".

* هل نعرف السبب؟

هناك العديد من الأسئلة المعلقة عن سبب زيادة الإصابات بكورونا بين الرجال وتعرضهم لأعراض أشد لكن الخبراء يشيرون إلى عدة عوامل محتملة.

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ويشمل ذلك المخاطر البيولوجية والسلوكية:

- العادات السيئة، مثل التدخين، وآثارها.

يقول الخبراء إن أحد العوامل قد يكون أن الرجال بشكل عام لا يعتنون بصحتهم بقدر ما تفعل النساء، من مستويات أقل في غسل اليدين والنظافة العامة ومستويات أعلى من التدخين وتعاطي الخمور والسمنة وسلوكيات أخرى غير صحية.

في العديد من الدول معدلات التدخين أعلى بين الرجال عن النساء، والتدخين عامل خطر معروف للعديد من الأمراض المهددة للحياة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وأمراض الرئة والسرطان.

والتباين بين الرجال والنساء فى معدلات التدخين موجود فى الصين حيث يدخن 50% من الرجال مقابل 5% من النساء. وفى إيطاليا أظهرت دراسة أجريت عام 2018 أن التدخين شائع أكثر بين الرجال بالمقارنة بالنساء فى جميع الفئات العمرية.

- الاستجابة المناعية "النشطة" لدى النساء

عامل آخر هو تفاوت الاستجابات المناعية لدى الرجال والنساء.

تظهر أبحاث أن الاستجابات المناعية على مدار العمر - تجاه كل شيء من الأمصال للعدوى وأمراض المناعة- أكثر نشاطا بين النساء عن الرجال. وفيما يتعلق بفيروس كورونا، وهو مرض تنفسى ينتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قد يكون هذا العامل مؤثرا بشكل خاص.

ويقول فيليب جولدر أستاذ علوم المناعة بجامعة أوكسفورد إن عدة عوامل تسهم في تحلي النساء بنظم مناعية أقوى من بينها أن النساء لديهن اثنين من كروموزوم إكس بالمقارنة بواحد لدى الرجال.

وأضاف أن هذا يعني أن البروتين موجود بضعف الكمية في العديد من الخلايا المناعية لدى النساء بالمقارنة بالرجال وهو ما قد يعزز بدوره قدرة النساء على تجنب الإصابة بكوفيد-19.