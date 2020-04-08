شكرا لقرائتكم خبر عن جدة عمرها 89 سنة مصابة بمرض فى الرئة تتعافى من كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أكثر معاناة من مضاعفات فيروس كورونا، استطاعت جدة عمرها 89 سنة ومصابة بمرض في الرئة أن تتعافى من فيروس كورونا بعد أسبوع قضته في المستشفى.

ووفقاً لموقع جريدة "الدايلي ميرور" فقد تم نقل الجدة دوروثي إريك، من شيفيلد، بجنوب يوركشاير ببريطانيا إلى المستشفى قبل أسبوع مع سعال جاف وضيق في التنفس.





وكانت تعاني من مخاطر عديدة لأنها مصابة بالفعل بمرض الانسداد الرئوي المزمنCOPD، لكن بعد أسبوع من استخدام الأكسجين الصناعى في المستشفى، تعافت تماماً دون أن تدرك أنها تم تشخيصها بفيروس كورونا.

وقالت حفيدتها جاد إريك، 26 سنة: "لم يكن مسموحًا لنا برؤيتها، ولم نفهم لماذا لم نتمكن من زيارتها ، حاولنا الاتصال ولكن الممرضات لم يعطيننا الهاتف لمنع العدوى.. كنا جميعا قلقين - كان الأمر مروعا."





وأضافت "كان والدي هو الوحيد الذي ذهب لاستقبالها بعد التعافى، مضيفة أنها تحدثت معها بمكالمة فيديو عندما وصلت لمنزلها."

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وأشارت إلى أن جدتها امرأة قوية، حيث استطاعت التعافى من قبل بعد إصابتها بسرطان الثدي وسرطان الرحم وسرطان الجلد.





وكان قد تم نقل الجدة دروثي إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف في 27 مارس الماضى بعد أن وجدت أنها تعاني من ضيق التنفس مع درجة حرارة عالية وكانت محتجزة في غرفة خاصة معزولة خلال الأسبوع الذي كانت فيه في المستشفى.