شكرا لقرائتكم خبر عن هل يأتى علاج كورونا من الحبة الزرقاء.. اعرف العلاقة بين الفياجرا و كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الأطباء من جميع أنحاء العالم، عما إذا كان غاز أكسيد النيتريك الذي أعطانا "الحبة الزرقاء الصغيرة" الفياجرا، سيساعد أيضًا في علاج الفيروس التاجي الجديد .

أكسيد النيتريك هو غاز عديم اللون يساعد على توسيع الأوعية الدموية ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة كمية الأكسجين المتدفقة في جميع أنحاء الجسم، تم استخدامه لعلاج الأطفال حديثي الولادة الذين يعانون من عيوب في القلب ، ثم تم تطويره إلى دواء الفياجرا لعلاج ضعف الانتصاب فى الرجال.



الفياجرا وكورونا

الآن ، ووفقا لتقرير موقع " الديلى ميل" يختبر علماء من 3 ولايات أمريكية ، و3 دول أوروبية الدواء الذى يحتوى على غاز أكسيد النيتريك، لتوضيح ما إذا كان يمكن أن يوفر الأكسجين للأوعية الدموية التي تحتاجها الرئتين، وتجنب المرضى من الحاجة إلى مراوح التهوية فى غرف العناية المركزة.

لسنوات ، كان الأطباء يستخدمون مزيجًا من مزيج أكسيد النيتريك مع الأكسجين، في الرعاية الحرجة لتوسيع الأوعية الدموية لعلاج الأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية.

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بالإضافة إلى ذلك ، وجد أن الغاز له خصائص مضادة للفيروسات ضد أنواع مختلفة من الفيروسات التاجية، فقد ثبت ذلك عندما تم اختبار أكسيد النيتريك على المرضى خلال وباء 2002-2003 من متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) ، وهو من نفس عائلة الفيروس الجديد كورونا .

وقالت الدكتورة لورينزو بيرا ، أخصائي الرعاية الحرجة في مستشفى ماساتشوستس العام وزعيم التجربة الجديدة ، لصحيفة بوسطن هيرالد: "إنه دواء رائع إلى حد ما". "لديه ملف تعريف متدنى المخاطر ."



فياجرا

سوف يستنشق مرضى الفيروس التاجي ، الذين يعانون من حالات خفيفة إلى معتدلة ، أكسيد النيتريك من خلال جهاز CPAP لمدة 20 إلى 30 دقيقة في اليوم ومرتين في اليوم لمدة أسبوعين.

يأمل الباحثون أن الغاز "سيقتل" الفيروس في الرئتين ، ويخفف من الأضرار التي لحقت بالرئتين ، ويقلل من عدد المرضى الذين يحتاجون إلى استخدام جهاز التنفس الصناعي.