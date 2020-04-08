معلومات عن دواء اديرال – Adderall XR

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دواء اديرال Adderall XR هو دواء تركيبي عبارة عن منبه للجهاز العصبي المركزي، وهو يؤثر على المواد الكيميائية في الدماغ والأعصاب ، التي تساهم في فرط النشاط والتحكم في الاندفاع ، كما يستخدم دواء اديرال Adderall XR لعلاج النوم القهري أو المتكرر ، واضطراب فرط الحركة (ADHD) للأطفال.

استخدامات دواء اديرال Adderall XR

يستخدم هذا الدواء المركب لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة ADHD ، ونوبات النوم المتكررة خلال النهار ، ويعمل عن طريق تغيير كميات مواد طبيعية معينة في الدماغ ، وهو ينتمي إلى فئة من الأدوية تعرف بالمنشطات ، مثل الأمفيتامين والديكستروأمفيتامين ، ولذلك فهو يمكن أن يساعد في زيادة قدرتك على الانتباه ، والبقاء مركزًا على النشاط ، والتحكم في مشاكل السلوك لديك ، وقد يساعدك أيضًا على تنظيم مهامك وتحسين مهارات الاستماع.[1]

كيفية استخدام دواء اديرال Adderall XR

يتم تناول دواء اديرال Adderall XR ، عن طريق الفم مع أو بدون طعام حسب توجيهات الطبيب ، ويؤخذ عادة مرة واحدة يوميًا في الصباح ، ولكن من المهم اختيار طريقة واحدة ، وتناول هذا الدواء بنفس الطريقة مع كل جرعة ، إما مع الطعام أو بدونه ، ولكن مع الحذر فقد يسبب تناول هذا الدواء بعد الظهر صعوبة في النوم (الأرق).

قم بابتلاع الكبسولات كاملة ، ولا تسحق أو تمضغ الكبسولات ، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إطلاق كل الدواء دفعة واحدة ، مما يزيد من خطر الآثار الجانبية له ، وإذا كنت تواجه صعوبة في ابتلاع هذا الدواء بالكامل ، يمكنك رش محتويات الكبسولة بالكامل ، على كمية صغيرة من عصير التفاح قبل تناولها مباشرة ، وابتلع المزيج على الفور ، لا تمضغ الخليط ولا تحفظه للاستخدام في المستقبل ، ثم اشرب كوبًا من السائل بعد كل جرعة.

تعتمد الجرعة على حالتك الطبية واستجابتك للعلاج ، وقد يقوم طبيبك بتعديل جرعتك وفقًا لحالتك الصحية ، اتبع تعليمات طبيبك بعناية ، واستخدم هذا الدواء بانتظام للحصول على أكبر فائدة منه ، ولمساعدتك على التذكر وعدم نسيان الجرعة ، خذها في نفس الوقت كل يوم.

أثناء العلاج ، قد يوصي طبيبك في بعض الأحيان بإيقاف الدواء لفترة قصيرة ؛ وذلك لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تغييرات في سلوكك ، وما إذا كان الدواء لا يزال مطلوبًا ، فإذا توقفت فجأة عن استخدام هذا الدواء ، فقد يكون لديك أعراض انسحاب مثل التعب الشديد ومشاكل النوم ، والتغيرات العقلية أو المزاجية مثل الاكتئاب ، وللمساعدة في منع الانسحاب قد يخفض طبيبك جرعتك ببطء ، ولكن يكون الانسحاب أكثر احتمالا ، إذا كنت قد استخدمت هذا الدواء لفترة طويلة أو بجرعات عالية ، وأخبر طبيبك على الفور إذا كان لديك انسحاب.

أيضًا عندما يتم استخدام هذا الدواء لفترة طويلة ، فقد لا يعمل بشكل جيد أو يمنحك التأثير العلاجي المطلوب منه ، لذلك تحدث مع طبيبك إذا توقف هذا الدواء عن العمل بشكل جيد ، وكذلك وعلى الرغم من أنه يساعد الكثير من الناس في تخطي بعض الأمراض ، فقد يسبب هذا الدواء في بعض الأحيان الإدمان ، وقد يكون هذا الخطر أعلى ، إذا كان لديك إدمان تعاطي المخدرات ، ولهذا السبب يجب ألا تزيد جرعتك ، أو تتناولها في كثير من الأحيان ، أو تستخدمه لفترة أطول من الموصوفة.[2]

اثار اديرال Adderall XR الجانبية

قد يحدث فقدان للشهية وفقدان الوزن وجفاف بالفم ، واضطراب وألم بالمعدة والغثيان والقيء والدوخة والصداع والإسهال والحمى والعصبية وصعوبة النوم ، إذا استمرت أو تفاقمت أي من هذه الآثار ، أخبر طبيبك على الفور ، وتذكر أن طبيبك قد وصف هذا الدواء ، لأنه قد رأى أن الفائدة لك أكبر من خطر الآثار الجانبية ، وكثير من الناس الذين يستخدمون هذا الدواء ، لم يبلغوا عن آثار جانبية خطيرة فاطمئن.

وقد يزيد هذا الدواء أيضًا من ضغط الدم لديك ، لذلك افحص ضغط الدم بانتظام ، وأخبر طبيبك إذا كانت النتائج عالية ، كما يجب أن تخبر طبيبك على الفور إذا كان لديك أي آثار جانبية خطيرة ، بما في ذلك علامات مشاكل تدفق الدم في الأصابع مثل البرودة أو التنميل أو الألم أو تغير لون الجلد إلى الأزرق ، وكذلك الجروح غير العادية على الأصابع أو أصابع القدم ، والتغيرات العقلية والمزاجية أو السلوكية ، مثل الإثارة والعنف وتقلبات المزاج ، والاكتئاب والأفكار غير طبيعية كالأفكار الانتحارية ، بالإضافة إلى الحركات غير المنضبطة ، والحركات المتوترة مثل طحن الأسنان واستخدام الصوت المرتفع ، أو التغير في القدرة والرغبة الجنسية ، أو طول فترات الانتصاب عند الذكور.

احصل على مساعدة طبية على الفور ، إذا كان لديك أي آثار جانبية خطيرة للغاية ، بما في ذلك ضيق التنفس وألم الصدر أو الفك أو الذراع الأيسر ، أو حدوث إغماء وصداع شديد ، أو ضربات قلب سريعة وغير منتظمة ، وضعف في جانب واحد من الجسم ، مع تشوش الكلام والارتباك وتورم الكاحلين أو القدمين ، أو الشعور بالتعب الشديد أو عدم وضوح الرؤية.

قد يزيد هذا الدواء السيروتونين ، ونادراً ما يسبب حالة خطيرة للغاية تسمى متلازمة سمية السيروتونين ، ولكن يزداد الخطر إذا كنت تتناول أدوية أخرى تزيد من السيروتونين ، لذا أخبر طبيبك عن جميع الأدوية التي تتناولها ، واحصل على المساعدة الطبية فورًا ، في حالة إذا ظهرت لديك بعض الأعراض التالية ؛ مثل سرعة ضربات القلب والهلوسة وفقدان التوازن ، والدوخة الشديدة والغثيان أو القيء أو الإسهال ، وارتعاش العضلات والحمى غير المبررة والهياج أو القلق غير المعتاد.

ونادرًا ما يحدث رد فعل تحسسي خطير للغاية لهذا الدواء ، ومع ذلك احصل على مساعدة طبية على الفور إذا لاحظت أي أعراض لرد فعل تحسسي خطير ، مثل ظهور طفح جلدي ، أو حكة مع تورم خاصة في الوجه أو اللسان أو الحلق ، أو دوار شديد أو صعوبة في التنفس.[3]

الاحتياطات أثناء تناول دواء اديرال Adderall XR

قبل تناول هذا الدواء ، أخبر طبيبك إذا كان لديك حساسية من أحد مركباته ؛ أو إذا كان لديك أي حساسية أخرى ، فقد يحتوي هذا المنتج على مكونات غير نشطة ، والتي يمكن أن تسبب الحساسية أو مشاكل أخرى ، كما يجب عليك قبل استخدام هذا الدواء ، أخبر طبيبك بتاريخك الطبي خاصة إذا ما كنت تعاني من بعض المشاكل الصحية ؛ مثل مشاكل الدورة الدموية مثل مرض رينود ، أو بعض الحالات العقلية والمزاجية مثل الإثارة والذهان ، بالإضافة إلى التاريخ الشخصي والعائلي للاضطرابات النفسية والمزاجية ؛ مثل الاضطراب ثنائي القطب ، والاكتئاب والاضطراب الذهاني والأفكار الانتحارية ، أو أية مشاكل بالقلب مثل عدم انتظام ضربات القلب ، وأمراض الشريان التاجي وفشل القلب ، أو اعتلال عضلة القلب أو مشاكل بنية القلب مثل مشاكل الصمام ، والتاريخ العائلي لمشاكل القلب مثل الموت المفاجئ أو السكتة الدماغية أو ارتفاع ضغط الدم ، أو فرط نشاط الغدة الدرقية ، أو مشكلة معينة في العين مثل الجلوكوما ، وكذلك إذات كان لديك تاريخ شخصي أو عائلي لاضطراب تعاطي المخدرات مثل الإفراط في الإدمان ، أو التاريخ الشخصي أو العائلي لحركات العضلات غير المنضبط مثل متلازمة توريت ، أو أمراض الكلى وأمراض الكبد.

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قد يجعلك هذا الدواء تشعر بالدوار ، فلا تقود السيارة أو تستخدم الآلات أو تفعل أي شيء يحتاج إلى اليقظة ، حتى تتمكن من القيام بذلك بأمان ، ومن المهم أيضًا قبل إجراء الجراحة ، أخبر طبيبك أو طبيب الأسنان عن جميع المنتجات التي تستخدمها ، بما في ذلك الأدوية التي تستلزم وصفة طبية ، والأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية والمنتجات العشبية.[4]

قد يكون الأطفال أكثر حساسية للآثار الجانبية لهذا الدواء ، وخاصة فقدان الوزن ؛ فقد يبطئ هذا الدواء نمو الطفل ، ولهذا السبب قد يوصي الطبيب بإيقاف الدواء مؤقتًا من وقت لآخر ، للحد من هذا الخطر ، ويتعين عليك مراقبة وزن طفلك وطوله. أيضًا كبار السن ، قد يكونوا أكثر حساسية للآثار الجانبية لهذا الدواء ، خاصة فيما يتعلق بألم الصدر أو صعوبة النوم أو فقدان الوزن.

كما يجب خلال فترة الحمل ، استخدام هذا الدواء فقط عند الحاجة إليه بوضوح ، فقد يولد الأطفال المولودون لأمهات يعتمدون على هذا الدواء مبكرًا جدًا ، ويكون وزنهم منخفضًا عند الولادة ، وقد يكون لديهم أيضًا أعراض الانسحاب ، لذلك أخبري طبيبك على الفور ، إذا لاحظت تغيرات مزاجية محتملة مثل الإثارة ، أو الإرهاق غير العادي في طفلك حديث الولادة. ومن المؤكد أن هذا الدواء ينتقل إلى حليب الثدي ، وقد يكون له آثار غير مرغوبة على الرضع ، لذلك لا يوصى بالرضاعة الطبيعية أثناء استخدام هذا الدواء.

ويجب عليك عدم تغيير العلامة التجارية أو أشكال الجرعات من هذا الدواء ، دون استشارة طبيبك أو الصيدلي ، حيث لا تعمل جميع أشكال هذا الدواء بنفس الطريقة ، كما يجب عليك عدم مشاركة هذا الدواء مع الآخرين ، فمشاركته مخالفة للقانون.

ولا تنس إجراء الفحوصات المخبرية أو الطبية ، مثل قياس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ، ومراقبة النمو عند الأطفال بشكل دوري لمراقبة تقدم العلاج ، أو التحقق من وجود الآثار الجانبية.[5]

التفاعلات الدوائية مع دواء اديرال Adderall XR

قد تغير التفاعلات الدوائية كيفية عمل الأدوية الخاصة بك ، أو تزيد من خطر حدوث آثار جانبية خطيرة ، لذلك فقبل استخدام هذا الدواء ، احتفظ بقائمة بجميع المنتجات التي تستخدمها ، بما في ذلك الأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية والمنتجات العشبية ، وشاركها مع طبيبك ، ولا تبدأ أو توقف أو تغير جرعة أي أدوية دون موافقة طبيبك.

فقد يؤدي تناول مثبطات MAO مع هذا الدواء إلى تفاعل دوائي خطير وربما يكون مميت ، لذلك لا تتناوله مع مثبطاتMAO isocarboxazid ، linezolid ، أزرق الميثيلين ، moclobemide ، phenelzine ، procarbazine ، rasagiline ، safinamide ، selegiline ، tranylcypromine ، كما يجب أيضًا عدم تناول معظم مثبطات MAO المذكورة ، لمدة أسبوعين قبل بدء العلاج بهذا الدواء، واسأل طبيبك عن موعد بدء أو التوقف عن تناول هذا الدواء.

تحتوي بعض المنتجات على مكونات يمكن أن ترفع معدل ضربات القلب أو ضغط الدم ، لذلك أخبر طبيبك عن المنتجات التي تستخدمها ، واسأل عن كيفية استخدامها بأمان خاصة منتجات السعال والبرد أو مساعدات النظام الغذائي.

ويزداد خطر حدوث متلازمة سمية السيروتونين ، إذا كنت تتناول أدوية أخرى تزيد من السيروتونين ، وتشمل الأمثلة أدوية مثل MDMA ونبتة سانت جون ، وبعض مضادات الاكتئاب بما في ذلك مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية مثل فلوكستين وباروكستين ، ومثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية مثل دولوكستين وفينلافاكسين وغيرهم ، وقد يكون خطر حدوث متلازمة سمية السيروتونين أكثر احتمالا ، عند بدء أو زيادة جرعة هذه الأدوية.

قد يتداخل هذا الدواء مع بعض الاختبارات الطبية المخبرية ، بما في ذلك قياس مستويات الستيرويد في الدم والبول ، ومسح الدماغ لمرض باركنسون ، مما قد يتسبب في نتائج اختبار خاطئة ، لذلك تأكد من أن موظفي المختبر وجميع أطبائك يعرفون أنك تستخدم هذا الدواء.[6]

الجرعة المفرطة من دواء اديرال Adderall XR

إذا كان الشخص قد تناول جرعة زائدة ، وكان يعاني من أعراض خطيرة مثل الإغماء أو صعوبة في التنفس ، فيجب عليه الاتصال بالطبيب المعالج ، وإذا كانت الحالة خطيرة ، يجب الذهاب للمشفى أو الاتصال برقم لطواريء.

الجرعة الفائتة من دواء اديرال Adderall XR

إذا نسيت جرعة ما ، خذها بمجرد أن تتذكرها في ساعات الصباح ، وإذا كان ذلك بعد الظهر أو بالقرب من وقت الجرعة التالية ، تخطي الجرعة الفائتة ، ثم خذ جرعتك القادمة في الوقت المعتاد ، ولا تضاعف الجرعة للحاق بها.

تخزين دواء اديرال Adderall XR

تحفظ في درجة الحرارة الغرفة بعيدا عن الضوء والرطوبة ، ولا تخزن في الحمام ، مع ضرورة إبقاء جميع الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.[7]