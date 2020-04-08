مجهدة جسمانيا بسبب وظيفتك المكتبية؟.. إليك الحل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ربما تعاني كثير من السيدات على الصعيد الجسماني من ألم، تعب وإرهاق بحكم طبيعة أعمالهن المكتبية التي تتطلب الجلوس لساعات طويلة على مدار اليوم، وهي الوضعية التي عادة ما تتسبب في حدوث بعض المشكلات على المدى الزمني البعيد.

ومن أبرز هذه المشكلات حدوث شد بمنطقة الأوراك إلى جانب الشعور بألم في منطقة أسفل الظهر، لكن هناك بعض الوضعيات التي يمكن القيام بها باستمرار لكونها تحد من تلك المشكلات وتساعد الجسم على الشعور بقدر من الراحة والاسترخاء.

ونستعرض فيما يلي هذه الوضعيات المميزة التي تهدئ الجسم وتمنحه راحة فورية:

وضعية الفراشة

يمكنك اتخاذها بالجلوس على الأرض، مع ثني كلتي الركبتين، وتقريب القدمين من بعضهما بعضا، ثم افتحيهما كما الكتاب باستخدام اليدين، مع الضغط بالركبتين تجاه الأرض باستخدام المرفقين، وحال كنت ترغبين في الإطالة بشكل أكبر، يمكنك مد ذراعيك أمامك. ويمكنك البقاء على تلك الوضعية لمدة 5 أنفاس.

وضعية نصف الطفل السعيد

يمكنك اتخاذها بالاستلقاء على ظهرك، ثم ثني الركبة اليسرى والإمساك بها من الحافة الخارجية للقدم المثنية باستخدام اليد اليسرى، ومن ثم قومي باستخدام قوة الجزء العلوي من الجسم في الضغط برفق على الركبة اليسرى ناحية الأرض تحت الإبط، ولا تحاولي شد كتفك أو صدرك، لكن اتركي أعضاءك مستريحة ومسترخية. وابقي على تلك الوضعية لمدة 5 أنفاس عميقة، ومن ثم قومي بتبديل الساق، ثم نفذي الوضعية بالساقين سويا لمدة 5 أنفاس أخرى.

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وضعية الحمامة

يمكنك اتخاذها بالجلوس مع ثني الركبة اليمنى وفرد الساق اليسرى مباشرة خلف الجسم. وحال كانت منطقة الأوراك مرنة لديك، فيمكنك إبعاد قدمك اليمنى عن جسمك، مع الحرص في نفس الوقت على التأكد من أن الورك الأيسر يشير دوما نحو حصيرة التمرين.

وحال بدأ الورك في الانفتاح والاتجاه نحو السقف، فيمكنك جذب القدم اليمنى نحو الجسم. ثم يمكنك وضع اليدين على الوركين أو تحريك اليدين أمامك، بما يسمح لجذع الجسم بالاسترخاء فوق الركبة اليمنى. ويمكنك الإبقاء على تلك الوضعية لمدة 5 أنفاس ومن ثم تكرار تلك الوضعية على الجانب الأيسر.

وضعية الحمامة المزدوجة

يمكنك اتخاذها بالجلوس على الأرض مع فرد الساقين أمامك، ثم قومي بثني الركبة اليمنى ومن ثم وضع ركبتيك، قصبة ساقيك وقدميك على الأرض حتى تصبح في وضعية موازية لحوضك. ثم قومي بثني الركبة اليسرى ووضعها بالأعلى حتى يتم تقويم ركبتيك، قصبتي ساقيك وكاحليك. وستكتشفين أنك تنفذين الوضعية بشكل صحيح حين تنظري للأسفل وترين أن ساقيك يشكلان مثلثا صغيرا.

ولجعل تلك الوضعية أكثر شدة، يمكنك وضع اليدين أمام قصبتي الساقين ومدهما أمامك أكبر مسافة ممكنة مع ثني الصدر باتجاه الساقين. ويمكنك البقاء على تلك الوضعية لمدة 5 أنفاس، مع تحرير جسمك ببطء، ومن ثم يمكنك القيام بعدها بتبديل الساقين، بحيث تكون الركبة اليمنى في الجزء العلوي.