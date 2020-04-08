فوائد بروتين "الزبادي" للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 أبريل 2020 11:43 صباحاً -



يعتبر البروتين من المواد اللازمة في غذاء الطفل ولا يمكن الاستغناء عنها، كونه عنصر مهم لا يخلو منه أي نسيج في الجسم، لذلك يحتاج الطفل إلى كميات مضاعفة من البروتين أثناء مراحل أعمارهم المختلفة.

ولتتعرفي عزيزتي الأم على أهمية البروتين في غذاء الأطفال، ومتى يجب إدخاله في طعامهم، التقت "الخليج 365 نت" باختصاصية التغذية العلاجية الدكتورة "فيفيان محمد وهبي" فقالت:

"يمكن البدء في تناول الزبادي مع بداية إدخال الطعام الصلب للطفل أي بعد عمر ٦ أشهر.

فوائد للزبادي تشجعك على تقديمه لطفلك

- غني بالبكتيريا النافعة التي تقوي الجهاز الهضمي عند الطفل، وتسهل عملية الهضم، ويحمي من الإسهال والجفاف ومشاكل عسر الهضم والإمساك، ويعتبر منشط لعمل الغدة لغناه بالبروبيوتك.

- يعتبر مصدر غني بالكالسيوم مما يساعد على تقوية العظام، وغني بالفيتامين د الذي يعمل على امتصاص الكالسيوم بصورة جيدة.

- غناه بالكالسيوم يساعد في نمو الطفل ويدعم قوة الأسنان ونموها.

- يساعد على تقوية مناعة الطفل وحمايته من الأمراض.

ما هو أفضل نوع زبادي للأطفال؟

الزبادي العادي غير المحلى يعتبر الأفضل، والمبستر والذي يحتوي على البكتيريا النافعة (الزبادي العادي) من دون إضافات يحمي الطفل من السكر المضاف والذي يمكن أن يسبب تسوس الأسنان والسمنة. ويمكنك عزيزتي الأم مزج الفاكهة الطازجة مع الزبادي لتقديم مصدر من الفيتامينات والمعادن والألياف المهمة للطفل، ويفضل تجنب الزبادي مع الفاكهة الجاهز في الأسوق لأنه غير مفيد وغني بالدهون والسكريات، وعليكِ تجنب الزبادي المدعم بالبروتين لأن الكمية تعتبر كبيرة للطفل وقد تسبب له مشاكل في الكلى

كم نسبة البروتين المناسبة لطفلك؟

- من عمر ٢-٣ سنوات: ١٣ غ

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- من عمر ٤-٨ سنوات: ١٩

- من عمر ٩-١٣ سنه: ٣٤ غ

منتجات غذائية وكمية احتوائها على البروتين

- البيضة المسلوقة الواحدة تحتوي على ٦ غرام

- ١/٢ كوب حليب ٤ غرام

- ١/٢ كوب بازيلاء خضراء ٣ غ

- ٢٨ غ جبنه ٦ غ

- ١/٢ كوب فاصوليا حمراء ٧ غ

- 1 كوب زبادي ٨ غ

- ١ كوب شوكولا بالحليب ٨ غ

فعند تناول الزبادي الغني بالبروتين يجب الحرص على عدم تخطي الكميات المسموحة من البروتين لطفلك.