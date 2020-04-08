5 أخطاء في الطهي تدمر فطورك الصحي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ليست كل أنواع الأطعمة التي تُقدم في وجبة الفطور أطعمة مغذية، ولك أن تعلمي أن اختيارك لنوعية الأطعمة الخاطئة أمر قد يتسبب في تدمير فطورك الصحي وتحويله إلى مجرد أكل عالي السعرات وضعيف القيمة الغذائية.

ونستعرض في ما يلي قائمة بأبرز 5 أخطاء من الممكن أن تتسبب بها ربة المنزل في تدمير فطور أسرتها الصحي:

* زيادة كمية السكر في الفطور، ويمكن تجنب ذلك باتباع ما يلي:

- اختيار نوعية الحبوب الكاملة غير المحلاة. وإضافة السكر الخاص بكل فرد على حدة (ولكن ليس أكثر من ملعقة صغيرة).

- بدلا من المعجنات، يمكن تحميص شريحة خبز من الحبوب الكاملة ومن ثم تزيينها من أعلى بطبقة كلها من الفواكه.

- تزيين الشوفان الساخن من أعلى بتوت طازج وجوز مفروم. وإن احتاج أي من أفراد الأسرة لمذاق حلو، فيمكن إضافة القليل من شراب القيقب الحقيقي أو ملعقة صغيرة من السكر البني.

* عدم إدراج قدر كاف من البروتين، وهو الخطأ الذي يمكن معالجته بالآتي:

- تزويد الفطور بشرائح خبز محمص مصنوع من الحبوب الكاملة بنسبة 100 % مع زبدة فول سوداني أو زبدة لوز وكوب من الحليب.

- تجربة السلمون أو التونة مع جبنة كريمية خفيفة أو مايونيز على توست أو خبز مصنوع من الحبوب الكاملة.

- إضافة مسحوق بروتين لمشروب سموذي من الفواكه.

* تجنب الحبوب الكاملة، وهو ما يمكن معالجته بالآتي:

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- تناول الحبوب الكاملة وحبوب الإفطار الساخنة أو الباردة غير المحلاة.

- استخدام خبز الحبوب الكاملة بدلا من الخبز الأبيض في التوست.

- صنع كعك من نخالة الشوفان قليل الدسم.

* عدم تناول أي فواكه أو خضروات، وهو ما يمكن معالجته بالآتي:

- تحضير عجة مع الفطر، الفلفل والبصل.

- تقطيع ثمرة جريب فروت أو حبة برتقال إلى نصفين وتقديمها مع توست من الحبوب الكاملة مزود بزبدة فول سوداني.

- إضافة توت، زبيب أو موز إلى الحبوب الكاملة.

* إهمال وجبة الفطور تماما، وهو خطأ يمكن تلافيه بالآتي:

- جعل الأطعمة الجاهزة للأكل في متناول اليد، كالبيض المسلوق، المكسرات والفواكه الطازجة.

- صنع عصير سموذي من الفواكه.

- تحضير كرات الطاقة الخاصة بك باستخدام مكونات صحية.