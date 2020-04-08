شكرا لقرائتكم خبر عن هل توجد فصيلة دم مُحصنة ضد فيروس كورونا؟ خبير عالمي يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هل هناك فئة دم معينة عرضة أكثر من غيرها للإصابة بفيروس كورونا؟ الإجابة قدمها الاختصاصي في الأمراض الجرثومية والمستعصية الدكتور «روي نسناس».

خبير الأمراض الجرثومية أوضح: «يُقال إن o+ يدافع عن حاله أكثر لكن هذا ليس أكيداً. لا أتصور أنه يوجد دراسة تؤكد هذا الموضوع».

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وأضاف «نسناس» أن «هناك الكثير من الأمراض التي نلتقطتها ولا تظهر علينا الأعراض كالبوليو مثلاً وغيره»، موضحاً أن «95% من الأشخاص لا تظهر عليهم الأعراض و5% تظهر عليهم».، بحسب تقرير نشرته العربية.

وتابع: «لا نعلم حتى الآن كم هي نسبة الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض، فنحن نحتاج لدراسات أكثر بعد وعمل فحص دم للأجسام المضادة antibodies ووقتها نعرف الأشخاص الذين لديهم antibodies، وكم هي نسبة الأشخاص الذين أصيبوا وكم هي نسبة الذين لم يصابوا، لأن المناعة تتغلب على الفيروس في أغلب الأوقات».

ولفت خبير الأمراض المستعصية إلى أن «حضانة الفيروس يمكن أن تختلف من إنسان إلى آخر، وهناك عوامل عدة منها قوة أو ضعف المناعة، كمية الفيروس التي دخلت إلى جسمه، وبهذا تتأخر العوارض لتظهر».

وعن خطورة الأشخاص المصابين بدون أعراض، أجاب: «الخطورة هي في الفترة التي يحملون فيها الفيروس دون أن يدروا بالموضوع، وبالتالي لا يأخذون احتياطاتهم ويتسببون بنقل العدوى للآخرين. أما إذا كان الفيروس قد خرج من جسمهم فلا خطورة بعدها».