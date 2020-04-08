شكرا لقرائتكم خبر عن متى تتحول أعراض كورونا الخفيفة لقاتلة ومتى تذهب للمستشفى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معظم مرضى فيروس كورونا يعانون من أعراض خفيفة في البداية، ففي اليوم الأول أو الثاني قد يعاني المريض العادي من الحمى أو السعال الجاف أو ضيق التنفس أو ألم العضلات أو التعب، لكن هل يمكن أن تسوء الأعراض وتصبح أكثر احتياجاً لدخول المستشفى.. هذا ما نعرف إجابته في السطور التالية، وفقاً لموقع "بيزنس إنسايدر".

وتميل حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى التفاقم بعد حوالي 5 إلى 10 أيام من بدء الأعراض

ووفقاً للأبحاث فقد دخل مرضى فيروس كورونا في ووهان بالصين إلى المستشفى بعد حوالي أسبوع من الأعراض، كما تم قبول ذوي الحالات الحرجة في وحدة العناية المركزة بعد ذلك بثلاثة أيام.

بناءً على هذا البحث، يشتبه الأطباء في أن الأسبوع الأول من الإصابة قد يكون حاسمًا لتحديد ما إذا كان من المحتمل أن تصبح الحالة شديدة أم لا.

وقالت ميجان كوفي، طبيبة الأمراض المعدية في مدينة نيويوك: "نرى أن الكثير من الناس يتوقفون عن مكافحة الفيروس بحلول اليوم الخامس إلى الخليج 365 - وخاصة الأشخاص الذين لم تكن لديهم حالات مرضية مزمنة و أكثر خطورة، فعادة ما يكون هناك سيطرة على الفيروس في وقت مبكر إلى حد ما في ذلك الأسبوع الأول."

لكن الحالات الشديدة يمكن أن تؤدي إلى فشل في الجهاز التنفسي- عندما لا يتلقى الدم ما يكفي من الأكسجين، وطريقة واحدة لاكتشاف الحالات الشديدة وهي البحث عن ضيق في التنفس.



كورونا

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حددت دراسة حديثة أجريت على 85 مريضاً ماتوا في ووهان أن البداية المبكرة لضيق التنفس يمكن أن تكون علامة تحذير من مرض قاتل محتمل، حيث توفي معظم المرضى في الدراسة بسبب فشل في التنفس وثلثيهم يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي لمساعدتهم على التنفس.

ومع ذلك، من غير المحتمل أن يعاني مرضى كورونا من صعوبة في التنفس على الفور.

قال كوفي: "إذا كان شخص ما يسجل ضيق في التنفس، فهذا عرض مهم، لكن هذا عادة ما يحدث بعد خمسة أو ثمانية أو عشرة أيام من مسار المرض."

حتى ذلك الحين، لا يحتاج كل مريض يعاني من ضيق في التنفس للذهاب إلى المستشفى.

قال كوفي إن المرضى يمكنهم البحث عن علامات معينة لتحديد ما إذا كانوا يحتاجون إلى عناية طبية فورية، ومن هذه العلامات: ضيق في التنفس يجعل من الصعب عليك المشى في غرفتك أو صعود الدرج أو التحدث بجمل كاملة - فهذه دائمًا علامات على أن لديك ضيق شديد في التنفس.

وأضاف أن الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الاستنشاق والزفير يجب أن يذهبوا إلى غرفة الطوارئ بالمستشفى فوراً لكن معظم المرضى الذين يعانون من أعراض متدهورة يجب أن يناقشوا حالتهم مع الطبيب أولاً.

وتابع كوفي: "من المهم حقًا أن يكون لديك طبيب رعاية أولية أو شخص يمكنك التحدث إليه بشأن حالتك بحيث يمكنك أن تقرر ما إذا كنت بحاجة إلى الذهاب إلى الطوارئ أم لا".