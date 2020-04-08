شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حاجات من السوبر ماركت بلاش تشتريها لطفلك عشان صحة جهازه المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا يسعى الكثيرون لتعزيز صحة الجهاز المناعى للحد من انتشار الفيروس والوقاية منه، وذلك من خلال الاكثار من تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية وفيتامين سى وتناول السوائل الطبيعية الدافئة، ولكن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التى يختارها الاطفال من السوبر ماركت ولكنها تضعف جهازهم المناعى، وحسب ما ذكره موقع piedmont فهى:

1: المشروبات الغازية من اكثر الاشياء التى يطلبها الاطفال من السوبر ماركت ولكنها تؤثر على صحة الجهاز المناعى وتعرضه للاصابة بالعدوى، لذلك ابتعدى عن شرائها واستبدليها بالعصائر الطبيعية فى المنزل.

2:الأطعمة المصنعة مثل "اللانشون، البسطرمة، الهوت دوج"، جميعها من الاكلات التى تؤثر على صحة الجهاز المناعى وتزيد من خطر الاصابة بالعدوى، لذلك ابتعدى عنها واستبدليها بالأطعمة الصحية.

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3:البطاطس المقلية الجاهزة، باماكنك أن تصنعى البطاطس فى المنزل لذلك لا داعى لشرائها من السوبر ماركت لانها تحتوى على مواد حافظة وعناصر اخرى تؤثر على صحة الجهاز المناعى عند طفلك.

4:الحلويات، وخصوصا التى تحتوى على نسبة عالية من السكريات تضعف الجهاز المناعى عند طفلك، لذلك شجعى طفلك على تناول الفواكه بدلا من السكريات.

5:المعجنات قد تؤثر على صحة طفلك وجهازه المناعى ، لذلك ابتعدى عنها واستبدلها بالاطعمة الصحية من المنزل.