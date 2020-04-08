شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف اختلفت أعراض كورونا مع تطور الإصابات والحالات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد اعتماد ارتفاع درجة الجسم والسعال من أبرز أعراض الإصابة بالفيروس التاجى كورونا، ظهرت أعراض أخرى تكون مؤشرا للإصابة بالفيروس، وخلال سلسلة "س و ج" التى يقدمها ”الخليج 365” لقرائه سنتعرف على اختلاف أعراض فيروس كورونا، وذلك وفقا لموقع "ecdc وtheguardian".

ما الأعراض الرئيسية للإصابة بالفيروس التاجى كورونا؟

هناك بعض الأعراض التى يعتبرها الأطباء أنها أساسية وعلامة على الإصابة بالفيروس التاجى كورونا، وهى ارتفاع شديد فى درجة حرارة الجسم، السعال الجاف، وضيق شديد فى التنفس.

ما أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديدة؟

مع تفشى فيروس كورونا ظهرت أعراض جديدة، وهى الصداع الشديد، وعدم القدرة على تمييز الروائح وفقدان حاسة الشم، والإصابة بالدوخة.

ما مضاعفات الإصابة بالفيروس التاجى كورونا؟

نظرا لأن الإصابة بفيروس كورونا تتسبب فى تعرض الرئة للعديد من المضاعفات الصحية، فهذا يجعله من الأمراض التى تعرض الرئة للعديد من المضاعفات وأبرزها الالتهاب الشديد.

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كيف ينتقل فيروس كورونا من شخص لآخر؟

من خلال لمس الأسطح الحاملة للفيروس، وأيضا التخالط مع أشخاص حاملى الفيروس الذين لا يلتزمون باحتيطات الإصابة كوضع منديل عند العطس وإلقائه فى القمامة عى الفور.

ما النصائح المهمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا؟

- غسل اليدين بالطريقة الموصى بها بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

- تغطية الفم الأنف بمنديل عند السعال أو العطس.

- تجنب الاختلاط مع الأشخاص خاصة الذين يعانون من أعراض نزلات البرد.