شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل شىء عن الأمراض المزمنة وأنواعها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأمراض المزمنة هي المشاكل الصحية الكامنة بداخل جسم الإنسان ويظل يتعايش معها طوال حياته بعد الإصابة بها، فهى أمراض تدوم فترات طويلة وتتطوّر ببطء في غالب الأحيان، وهناك أنواع من هذه الأمراض المزمنة، ومع انتشار وباء فيروس كورونا أصبح أصحاب هذه الأمراض من ضمن الفئات الخطرة عند التعرض لعدوى الفيروس وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية ونشرته عبر موقعها الرسمي.

وتنقسم الأمراض غير السارية أو المزمنة إلى أربعة أنواع رئيسية هي الأمراض القلبية الوعائية مثل النوبات القلبية أو السكتة الدماغية والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة مثل مرض الرئة الانسدادي المزمن والربو ومرض السكر.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية الأمراض المزمنة تأتى في مقدمة أهم أسباب الوفاة في العالم، حيث تقف وراء حدوث أكثر من 63% من مجموع الوفيات السنوية، كما أن ربع مجموع الأشخاص الذين يفقدون حياتهم نتيجة الإصابة بالأمراض المزمنة تقل أعمارهم عن 60 سنة.

ويقدم التقرير التالى معلومات هامة عن الأمراض المزمنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية وهى:

Advertisements

1- تتسبب الأمراض المزمنة خاصة الأمراض القلبية الوعائية وأنواع السرطان والأمراض التنفسية المزمنة والسكرى في وقوع 63% من الوفيات المسجلة في كل أنحاء العالم.

2- تحدث الاصابه بـ80% بالأمراض المزمنة في البلدان ذات الدخل المنخفض.

3- أكثر من 9 ملايين حاله وفاة نتيجة الامراض المزمنة تحدث بين أشخاص أقل من 60 عام.

4- في جميع انحاء العالم الأمراض المزمنة تسيب النساء والرجال بشكل متساوى.

5- يمكن الوقاية من الأمراض المزمنة عن طريق التخلص من عوامل الخطر المرتبطة بها المتمثله في التدخين وتعاطى الكحول وعدم ممارسة الرياضة وسوء النظام الغذائي.

6- تحتاج الى أدوية مرتفعه التكاليف.