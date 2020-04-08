شكرا لقرائتكم خبر عن «فيس بوك» تطلق تطبيقا جديدا «مساحة خاصة للزوجين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام «فيس بوك» بإطلاق تطبيقا جيدا للمراسلة بين الزوجين أطلق عليه اسم «تيوند» يتيح لهما الحرية في المحادثات ومشاركة الصور والموسيقى بينهما، وأيضا ترتيب الذكريات المشتركة. وجدير بالذكر أن من صنع هذا التطبيق فريقا صغيرا داخل فيسبوك يسمى (فريق تجربة المنتجات الجديدة)، وهو مكلف بابتكار وبناء منتجات وسائط اجتماعية جديد. وحسب وصف الفريق للتطبيق الجديد إنه«مساحة خاصة يمكن للشريكين فيها أن يكونا على طبيعتهما دون تكلف»، وطبقا لما نشرته رويترز إن هذا التطبيق حاليا متاح فقط لمستخدمي «آبل» وتستطيع تحميله من متجر تطبيقات أبل بالولايات المتحدة وكندا.

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