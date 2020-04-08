شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب مرضية وراء رائحة الفم الكريهة ارفعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد الكثيرون أن رائحة الفم الكريهة ناتجة عن إهمال النظافة الشخصية وعدم غسل الأسنان، ولكن أثبتت بعض الأبحاث والدراسات أن لرائحة الفم الكريهة أسباب مرضية عديدة ومشاكل صحية فى الجسم تزيد من ظهور رائحة الفم الكريهة، وحسب ما ذكره موقعhealth فأن أبرز هذه الأسباب هو:

1: قد يكون سبب رائحة الفم الكريهة هو التهابات اللثة وتسوس الأسنان الشديدة مع انتشار البكتيريا والجراثيم فى الفم، وهنا ينصح بزيارة طبيب الأسنان فورا لعلاج الالتهاب والتسوس.

2:وجود التهابات شديدة فى اللوزتين والحنجرة تسبب ظهور رائحة فم كريهة، وخصوصا عند الأطفال فيجب المتابعة مع الطبيب فورا.

3:مرضى السكر أكثر عرضا لظهور رائحة الفم الكريهة وذلك نتيجة عدم إفراز الجسم كمية كافية من الأنسولين مما يؤثر على صحة الجهاز الهضمى والجسم.

4:وجود التهابات شديدة واضطرابات فى الجهاز الهضمى يزيد من الإصابة بظهور رائحة فم كريهة، وخصوصا أثناء الإصابة ببكتيريا فى المعدة.

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5:قد تكون رائحة الفم الكريهة ناتجة عن وجود مشاكل فى الكلى مثل ضعف الكلى وقصورها، لذلك يجب إجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على وظائف الكلى باستمرار.

6:وجود مشاكل فى الرئتين أو أمراض سرطانية فى الرئة تزيد من ظهور رائحة الفم الكريهة، لذلك لا بد من الفحص الدورى والاطمئنان على صحة الرئتين.

لذلك لا تستهون بظهور رائحة الفم الكريهة ويجب زيارة الطبيب فورا لإجراء الفحوصات ومعرفة السبب وعلاجه مع تجنب تناول الأطعمة التى تزيد من رائحة الفم الكريهة مثل البصل والثوم.