صحة ورشاقة

أسباب مرضية وراء رائحة الفم الكريهة ارفعها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد الكثيرون أن رائحة الفم الكريهة ناتجة عن إهمال النظافة الشخصية وعدم غسل الأسنان، ولكن أثبتت بعض الأبحاث والدراسات أن لرائحة الفم الكريهة أسباب مرضية عديدة ومشاكل صحية فى الجسم تزيد من ظهور رائحة الفم الكريهة، وحسب ما ذكره موقعhealth فأن أبرز هذه الأسباب هو:

1: قد يكون سبب رائحة الفم الكريهة هو التهابات اللثة وتسوس الأسنان الشديدة مع انتشار البكتيريا والجراثيم فى الفم، وهنا ينصح بزيارة طبيب الأسنان فورا لعلاج الالتهاب والتسوس.

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2:وجود التهابات شديدة فى اللوزتين والحنجرة تسبب ظهور رائحة فم كريهة، وخصوصا عند الأطفال فيجب المتابعة مع الطبيب فورا.

3:مرضى السكر أكثر عرضا لظهور رائحة الفم الكريهة وذلك نتيجة عدم إفراز الجسم كمية كافية من الأنسولين مما يؤثر على صحة الجهاز الهضمى والجسم.

 

4:وجود التهابات شديدة واضطرابات فى الجهاز الهضمى يزيد من الإصابة بظهور رائحة فم كريهة، وخصوصا أثناء الإصابة ببكتيريا فى المعدة.

 

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5:قد تكون رائحة الفم الكريهة ناتجة عن وجود مشاكل فى الكلى مثل ضعف الكلى وقصورها، لذلك يجب إجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على وظائف الكلى باستمرار.

6:وجود مشاكل فى الرئتين أو أمراض سرطانية فى الرئة تزيد من ظهور رائحة الفم الكريهة، لذلك لا بد من الفحص الدورى والاطمئنان على صحة الرئتين.

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لذلك لا تستهون بظهور رائحة الفم الكريهة ويجب زيارة الطبيب فورا لإجراء الفحوصات ومعرفة السبب وعلاجه مع تجنب تناول الأطعمة التى تزيد من رائحة الفم الكريهة مثل البصل والثوم.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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