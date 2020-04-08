شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الشاي عند الإفراط في شربه عديدة أبرزها القلق والجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشاي هو مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تتمثل وظيفتها الأساسية في مكافحة الجذور الحرة التي تسبب في الأمراض، كما أن فوائد الشاي تتمثل فى أنه غني بالمغذيات النباتية وخالي من السعرات الحرارية ويجعلك أكثر يقظة ويعزز صحتك النفسية، لكن الإفراط في تناول الشاي قد يسبب بعض الآثار الجانبية، نتعرف على اضرار الشاي في هذا التقرير، وفقاً لموقع " scoopwhoop".



اضرار الشاي

اضرار الشاي

اضرار الشاي تظهر عند الإفراط في تناوله بكثرة، وفيما يلي أبرز أضرار الشاي.

-تناول الشاي بكثرة يؤدي إلى الجفاف

يجب أن تفهم أن الاستهلاك الزائد للشاي يعني الاستهلاك الزائد للكافيين، هذا يمكن أن يقلل من قدرات امتصاص جسمك للماء، والتي بدورها يمكن أن تجعلك تشعر بالجفاف، لذلك يجب تجنب تناول أكثر من 3 أكواب شاي في اليوم.

-الانتفاخ

الشعور بالانتفاخ قد يكون بسبب الإفراط في تناول الشاي، حيث يؤدي وجود الكافيين إلى الجفاف الذي يؤدي بدوره إلى الانتفاخ لدى بعض الأشخاص.

- يسبب نقص المغذيات الحيوية التي يحتاجها الجسم

شرب الشاي بكميات زائدة يعوق امتصاص الجسم للعناصر الغذائية الحيوية مثل الكالسيوم والحديد. وقد تم دعم هذه النظرية من خلال البحث أيضًا.

يسبب إدمان الكافيين

وجود الكافيين في الشاي يجعله يسبب الإدمان، إذا كنت تشرب الشاي بانتظام ، فلا بد أنك لاحظت أنك تشعر بالخمول والغضب والتعب والصداع عندما لا تحصل على حصتك اليومية من أربعة إلى خمسة أكواب من الشاي.

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-يزيد من مستوى القلق والأرق.

يساعد الشاي في تعزيز مستويات الطاقة ولكن تناول كميات كبيرة يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك العقلية، ويمكن أن يجعلك تشعر بالقلق ويؤدي الاستهلاك المفرط أيضًا إلى زيادة معدل ضربات القلب والحرمان من النوم.

- الاستهلاك المفرط للشاي قد يؤدي إلى سرطان البروستاتا

الإفراط في شرب الشاي تجعلك أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا وفقاً للدراسات.

- مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

الاستهلاك المفرط للكافيين الموجود في الشاي ليس جيدًا لنظام القلب والأوعية الدموية، لذا يجب على أولئك الذين يعانون من أمراض القلب أو يتعافون من اضطرابات القلب والأوعية الدموية تجنب تناول الشاي تمامًا.

-يزيد من احتمال حدوث إجهاض أثناء الحمل.

إذا كنت حاملاً، يجب عليك تجنب تناول الشاي تمامًا، يمكن أن يضر وجود الكافيين بتطور الجنين مما قد يؤدي بدوره إلى احتمال حدوث إجهاض.