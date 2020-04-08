شكرا لقرائتكم خبر عن الأكل الصحى والمشى وممارسة هوايتك وتطهير الأسطح.. نصائح الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الدكتور آدم سيمون، طبيب عام في مانشستر بانجلترا، بعض النصائح الهامة لزيادة مناعة الجسم والاستمتاع بصحة جيدة خلال فترة الحظر ومنع التجمعات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا على ضرورة تناول الفيتامينات المتعددة لتغطية احتياجات الجسم، كما أنه يوصى بالجري أو المشي يوميًا، الساعة 6 صباحا، عندما تكون الشوارع هادئة، لتجنب الازدحام، أو فى الحديقة المجاورة للمنزل.

وقال، قم بخفض تناول البطاطس، والشيكولاتة والبسكويت حتى تتجنب الاصابة بالسمنة، حيث أنه لا يوجد شك في أن السمنة لها تأثير على الصحة العامة، بما في ذلك القابلية للمرض، مضيفا أنه يمكن تناول أحد اللغات الأجنبية خلال فترة الحظر.

وقال حاول أن تمارس هواياتك القديمة، أي هواية جيدة للصحة العقلية، وتساعدك على الاسترخاء بعد يوم عمل شاق، قم بمسح الأسطح المعرضة للمس بــ" الكلور" المخفف "الأسطح والمقابض الأبواب وجرس الباب"، وأي شيء قادم إلى المنزل، خاصة من السوبر ماركت.

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قلل البطاطس خلال فترة الحظر

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت الدكتورة ساندي مان، عالمة النفس، إن هذه ليست عطلة، إنها حياة حقيقية، لذا من المهم تنظيم جدول زمني، خلاف ذلك، يمكن أن يشعر الجميع بالارتباك التام، لا تشاهد الأخبار أكثر من مرة يوميًا، وهذا قد يعني ببساطة الذهاب إلى الحديقة الخلفية للمنزل للمشى.



نصائح لحمايتك من كورونا

وأضافت هيلين بوند، اخصائية التغذية بانجلترا، عليك الذهاب للجري لمدة 30 دقيقة في الصباح،، لأنه يعزز الإندورفين، ويساعد على تحفيز النشاط والاستعداد لهذا اليوم والشعور بالسعادة ومنع الشعور بالالم، حاول تجربة وصفات مختلفة من الأطعمة مثل مثل الفاصوليا، والبقول المعلبة، استخدم العلب الموجودة في مطبخك بدلاً من الخروج إلى السوبر ماركت.، لتجنب الاصابة بفيروس كورونا.

وقالت، إن البقول مصادر جيدة للألياف، اشتري أيضًا الكثير من الفواكه والخضروات المجمدة، مثل البازلاء، مصدر رائع لفيتامين C، فهو مهم لجهاز المناعة، وحمض الفوليك، لتقليل التعب.