شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الأدوية التجريبية التى يمكن إعطاؤها لـ بوريس جونسون فى العناية المركزة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع نقل رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى وحدة العناية المركزة في لندن مصابًا بفيروس كورونا، قد يتساءل الكثير عن الأدوية التى قد يتلقاها فى العناية المركزة.

وتتم رعاية رئيس الوزراء البريطانى جونسون في مستشفى سانت توماس، وهو مستشفى في وسط لندن يشارك في التجارب الرئيسية للأدوية التجريبية على مرضى COVID-19.

تمت الموافقة على الأدوية - بما في ذلك عقار هيدروكسي كلوروكين الواعد المضاد للملاريا - من قبل منظمات الأدوية لأغراض التجارب السريرية فقط، ومن بين المرشحين الآخرين الذين يتم اختبارهم في بريطانيا مزيج أدوية فيروس نقص المناعة البشرية لوبينافير وريتونافير، بالإضافة إلى عقار إيبولا التجريبي ريميسيديفير.



عقارات تجريبة لفيروس كورونا الأدوية التجريبية إذن ما هى الأدوية التى تجرى تجربتها في المملكة المتحدة لعلاج مرضى COVID-19، بما في ذلك أولئك الذين في العناية المركزة، ووقفًا لتقرير جريدة "الديلى ميل" فأن أكثر الأدوية الواعدة التي يتم اختبارها تشمل: الأدوية التجريبية إذن ما هى الأدوية التى تجرى تجربتها في المملكة المتحدة لعلاج مرضى COVID-19، بما في ذلك أولئك الذين في العناية المركزة، ووقفًا لتقرير جريدة "الديلى ميل" فأن أكثر الأدوية الواعدة التي يتم اختبارها تشمل:





هيدروكسي كلوروكوين (الملاريا)هيدروكسي كلوروكوين هو أحد الأدوية الأولى التي تمت تجربتها في دراسة المبدأ، وهي تنطوي على المرضى المعرضين لخطر كبير في الرعاية الأولية، الذين تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 64 عامًا، والذين يعانون من أعراض COVID-19 وحالة صحية مزمنة مثل أمراض القلب أو الربو أو السرطان.

يستخدم لعلاج الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، وأظهرت نتائج الدراسة الفرنسية أن ثلاثة أرباع المرضى الذين عولجوا بالعقار تم تطهيرهم من الفيروس في غضون 6 أيام، حيث يتداخل مع الجزيئات الفيروسية التي تتكاثر في خلايا الدم الحمراء.



لوبينافير أو ريتونافير "فيروس نقص المناعة" لوبينافير أو ريتونافير "فيروس نقص المناعة" هو دواء مضاد للفيروس يُعطى للأشخاص المصابين بالفيروس لمنعه من التطور إلى الإيدز، وهي فئة من الأدوية تسمى مثبط البروتياز، والتي تلتزم بشكل أساسي بإنزيم على فيروس حيوي لتكاثر الفيروس.

من خلال القيام بذلك، فإنه يمنع العملية التي يستخدمها الفيروس عادةً لاستنساخ نفسه ونشر العدوى أكثر.

ووصف الخبراء الصينيون الأدوية بأنها "واعدة"، ولكن كان هناك بعض التردد حول تركيبة الدواء بسبب دراسة NEJM.





انترفيرون بيتا IFN-betaInterferon beta-1b (IFN-beta) هو بروتين موجود بشكل طبيعي وينظم استجابات الجسم المضادة للفيروسات، وهى تركيبة للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي السفلي الحادة الناتجة عن عدوى البرد والإنفلونزا.

أظهرت الدراسات المختبرية أن IFN-beta يمكنه حماية الخلايا من العدوى عن طريق مجموعة من الفيروسات التنفسية، وتشمل هذه سلالات فيروس كورونا وسارس التاجية ، مما يترك العلماء يتوقعون أن يحمي IFN-beta أيضًا من سلالة COVID-19.

وقد ثبت بالفعل أنه يعمل على تحسين الشفاء من مرضى الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن الذين يعانون من التهابات رئوية أخرى ، مثل الأنفلونزا.

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ديكساميثازون "لعلاج الحساسية وأنواع من السرطان"

يستخدم عقار الستيرويد لعلاج الحساسية والربو ، وكذلك بعض أنواع السرطان، ولكن لا توجد دراسات حتى الآن تثبت أن ديكساميثازون يمكن أن يعالج كورونا، ولكن تم اختباره على المرضى الذين يعانون من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية وسارس، وهما فيروسان تاجيان مختلفان.

ووجدت دراسات أخرى أن الفيروس لا يزال موجودًا في مرضى السارس الذين تناولوا الأدوية لمدة تصل إلى 3 أسابيع بعد الإصابة، وغالبًا ما يستخدم الأطباء الستيرويدات لتقليل الالتهاب ، الموجود في رئتي المرضى المصابين بالفيروس التاجي.

Remdesivir "ريمديسيفر"

تم تطويره قبل حوالي 10 سنوات بهدف تدمير فيروس الإيبولا، ومع ذلك، تم دفعها جانبا، عندما ظهر مرشحون آخرون أفضل، وأظهرت الاختبارات المعملية لـremdesivir واعدة ضد الفيروسات التاجية، لكن التجارب البشرية لا تزال في أيامها الأولى.

جربه الأطباء في الولايات المتحدة على المرضى وتمكنوا من تسريع شفاء أول شخص يتم علاجه من الفيروس هناك، حيث تعافى رجل يبلغ من العمر 35 عامًا في ولاية واشنطن ، على مقربة من سياتل - تم الإعلان عن إصابته في 20 يناير - بعد تلقيه الدواء.

سيفترياكسون "مضاد حيوى"

يعالج المضاد الحيوي العديد من أنواع العدوى البكتيرية، بما في ذلك الأشكال الحادة أو التي تهدد الحياة مثل التهاب السحايا، كما أنها تستخدم لمنع العدوى في الأشخاص الذين يخضعون لأنواع معينة من الجراحة، لم تثبت أي دراسات حتى الآن أن سيفترياكسون يمكن أن يعالج الفيروس التاجي الجديد.