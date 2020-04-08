شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية: نصف مرضى كورونا الموجودين بالعناية المركزة فقط يتعافون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بريطانية جديد أصدرها مركز التدقيق وبحوث العناية المركزة (ICNARC) أن نصف مرضى فيروس كورونا الموجودين في العناية المركزة فقط يكسبون معركتهم ويتعافون من فيروس كورونا، وفقاً لما نشره موقع جريدتي "الدايلي ميرور" و"الدايلي إكسبرس".

ووجدت الدراسة أن أكثر من نصف عينة مرضى العناية المركزة لقوا حتفهم بسبب مضاعفات COVID-19 بينما تعافت الـ 50 % أخرى.



العناية المركزة

ويستخدم التقرير معلومات من جميع حالات فيروس كورونا المؤكدة في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية منذ منتصف يوم 3 أبريل وتبين أنه من بين 690 مريضاً تم وضعهم في العناية المركزة توفى منهم 346، ونسبة الذكور وحدها بين الوفيات 259.

وأوضح التقرير أن 22.4 % فقط من المرضى الذين تم قبولهم في العناية المركزة مع الالتهاب الرئوي الفيروسي "فيروسات أخرى غير فيروس كورونا" بين عامي 2017 و 2019 ماتوا بسبب المرض.

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ومع ذلك، يشير التقرير إلى أنه نظرًا للنسبة المنخفضة نسبيًا من المرضى الذين أكملوا الرعاية الحرجة، يجب توخي الحذر من هذه الأرقام.





وجاء الكشف عن هذه الأرقام، بعد أن تم نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى وحدة العناية المركزة بعد تدهور حالته، حيث تم إدخاله إلى مستشفى سانت توماس في لندن الأحد الماضى بعد 10 أيام من إعلانه عن اختباره الإيجابي لـ Covid-19.

ووفقًا لهيئة الصحة البريطانية NHS، فإن علامات التحذير الرئيسية لفيروس كورونا هي ارتفاع درجة الحرارة وتعني أنك تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك ولا تحتاج إلى قياس درجة حرارتك، والسعال المستمر أي السعال كثيرًا لأكثر من ساعة، أو ثلاث نوبات سعال أو أكثر خلال 24 ساعة وعلامة التحذير الأقل شهرة هي فقدان الرائحة ، وفقًا لجمعية علم الأنف البريطانية، وكذلك الشعور بالضيق والارتباك من بين أعراض فيروس كورونا.