شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة علمية: أدوية الشيخوخة قد تساعد فى حماية كبار السن من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة أبحاث علم الأحياء الحيوية، وهى مؤسسة خيرية مسجلة فى المملكة المتحدة البريطانية، تدعم وتعزز أبحاث الشيخوخة وطول العمر فى جميع أنحاء العالم، ضرورة استخدام الأدوية المضادة للشيخوخة geroprotectors والمعروفة باسم rapamycin لوقاية وحماية كبار السن من عدوى كورونا، خاصة أنهم من الفئات الخطرة الأكثر عرضه للإصابة بالمرض.

ودواء راباميسين هو عقار مضاد للمناعة يستخدم لمنع رفض الأعضاء فى عمليات زرع الأعضاء وهو مفيد بصفة خاصة فى عمليات زرع الكلى، كما أنه من مثبطات المناعة، ووفقا لما أكدته صحيفة neuroscience العلمية فإن كل ما يعلن عنه من اللقاحات والحلول العلاجية لـفيروس كورونا لا تزال بعيدة ومن المرجح أن تكون أقل فعالية فى كبار السن.

واقترح مؤلف الدراسة أليكس زافورونكوف كبير العلماء فى مؤسسة أبحاث علم الشيخوخة الحيوية على استخدام دواءrapamycin فى تجارب سريرية على كبار السن الأصحاء لمعرفة فاعليته فى رفع المناعة لدى كبار السن، وسيساعد البحث المقترح الأطباء بشكل حاد فى علاج فيروس كورونا، وحماية كبار السن

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يذكر أن هناك مجموعة من العقاقير يُطلَق عليها "أدوية وقاية ضد الشيخوخة" (geroprotectors) ومنها دواءrapamycin يمكنها إبطاء معدل الشيخوخة وتأخير ظهور الأمراض المتزامنة المرتبطة بالتقدم فى العمر، مما يزيد من قدرة المسنين على التكيّف مع حالاتهم الصحية.

وفي 2014، سجل الباحثون نتائج أول تجربة إكلينيكية لأحد هذه العقاقير على الأشخاص فوق 65 عامًا، بنجاحه في زيادة رد الفعل المناعي لمصل الإنفلونزا ويوجد حاليًّا أكثر من 200 مركب جرى تصنيفها كأدوية وقاية ضد الشيخوخة.