شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أصبح فيروس كورونا سبباً فى وفاة الشباب والأصحاء.. السر فى جيناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ازدادت في الأيام الأخيرة وفاة العديد من الشباب الذين كانوا يتمتعون بصحة جيدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وهو اتجاه جديد لفيروس كورونا تسبب في مزيد من القلق، ويحاول العلماء معرفة سبب وفاة بعض الأصحاء والشباب، نتعرف على الأسباب المحتملة لزيادة الوفيات بين الشباب والأصحاء في السطور التالية، وفقاً لموقع جريدة "ديلي ميرور".

قال الدكتور سانجاي جوبتا، جراح الأعصاب والمراسل الطبي الرئيسي لشبكة CNN، إن العلماء والباحثين يستكشفون ما إذا كان بعض الشباب يموتون بسبب تركيبهم الجيني.

وقال "أحد الاحتمالات هو اختلاف الجين ACE2، وهو إنزيم يرتبط بالسطح الخارجي للخلايا في الرئتين، وكذلك القلب، حيث يستخدم فيروس كورونا الإنزيم لدخول خلايا مجرى الهواء.

وأشار الدكتور جوبتا إلى قصة نشرتها مجلة ساينس، قال فيها الدكتور فيليب مورفي، من المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، "إن الاختلافات في جين ACE2 يمكن أن يجعل دخول الفيروس أسهل أو أصعب الخلايا ".

ويقوم العلماء المشاركون في هذه الدراسة بتحليل الحمض النووي للمرضى الذين لديهم حالات خطيرة من فيروس كورونا Covid-19 وليس لديهم مشاكل صحية كامنة مثل مرض السكري أو أمراض القلب أو الرئة، ومقارنتها مع الحمض النووي لأولئك الذين يعانون من مرض خفيف أو لا يوجد لديهم مرض سابق في الكل.

قال الدكتور جوبتا إن العامل المحتمل الآخر هو أن السائل بالسطح الرئوي - وهو سائل تفرزه خلايا الحويصلات الهوائية الصغيرة في الرئتين - يصبح مستنفدًا في مرضى Covid-19.

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ويساعد السائل الرئتين على التمدد والانقباض بشكل طبيعي ، ولكن عندما ينفد الإمداد تتعطل الوظيفة، يمكن أن تنهار الأكياس الهوائية ويصبح التنفس أكثر صعوبة.





وكتب الدكتور جوبتا: "إذا كنت تفكر في رئتيك على أنها إسفنجة، فإن السائل سيكون المنظف الذي سيجعلها ناعمة ومرنة، ولكن بدون هذا السائل، تصبح رئتك صلبة ويصعب الضغط عليها، وقد يكون هذا السبب في استمرار بعض المرضى في النضال حتى على جهاز التنفس."

يبحث الباحثون أيضًا في جهاز المناعة البشري وكيف يستجيب للفيروسات والبكتيريا،من الممكن أن يؤدي نظام المناعة إلى مشاكل خطيرة.

كتب دكتور جوبتا: "في بعض الشباب الأصحاء، يمكن لنظام المناعة شديد التفاعل أن يؤدي إلى عاصفة التهابية هائلة يمكن أن تطغى على الرئتين والأعضاء الأخرى، في هذه الحالات ، ليس الجهاز المناعي المسن أو الضعيف هو المشكلة - انها تعمل بشكل جيد للغاية ".

الاحتمال الآخر هو أن بعض الشباب يعتقدون أنهم يتمتعون بصحة جيدة ولا يقهرون، وبالتالي يتخذون احتياطات أقل أو يتجاهلون قواعد التباعد الاجتماعي لمنع أنفسهم من إصابة فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور جوبتا أن هؤلاء الأشخاص "تعرضوا لأحمال فيروسية أكبر بكثير من البيئة".