شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سؤال حير المصريين.. هل الصيام يؤثر على مناعة الإنسان ويعزز الإصابة بكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنصوم رمضان ولا لأ.. وهل الصيام يؤثر على الجهاز المناعى ويعزز الإصابة بفيروس كورونا؟، سؤال حير الكثيرين مع انتشار الفيرو ، فبعض الأقاويل أكدت أنه لا بد من إفطار رمضان لترطيب الحلق باستمرار للوقاية من فيروس كورونا، مما اثار جدلا كبيرا، ويجيب على هذا السؤال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية و المناعة بالمصل واللقاح فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 حيث قال، أن الصيام فريضة لكل الناس ماعدا أصحاب الأمراض المزمنة، مشيرا إلى عدم وجود علاقة بين الصيام والإصابة بفيروس كورونا، لأن فترة ما بعد الإفطار حتى السحور كافية لتعزيز صحة الجهاز المناعى والتغذية المناعية من خلال تناول الطعام والسوائل التى تعمل على ترطيب الحلق والجسم، لذلك فلا داعى للإفطار فى رمضان طالما صحيا تستطيع على ذلك.

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واضاف، أن فترة الصيام صحية للمعدة والجهاز المناعى لذلك فلا داعى للافطار فى رمضان خوفا من الاصابة بفيروس كورونا وخصوصا الشباب والاصحاء ، فمن له الحق فى الافطار هم اصحاب الامراض المزمنة مثل مرض السكر والقلب وكبار السن.

وأكد الحداد، أنه علميا لا شىء يقضى على فيروس كورونا سوى العزل المنزلى وتجنب الاختلاط والابتعاد عن الأماكن التى ينتشر فيها الفيروس مع اتباع إجراءات الوقاية، ومن الممكن ان تستخدم السواك اثناء فترة الصيام لترطيب الحلق وبعد الإفطار اهتم بتناول السوائل والاطعمة المغذية، أما عن مرضى الحساسية من الممكن أن تصوم دون وجود اى مشكلة واحرص على استخدام البخاخات والأدوية بعد لافطار.