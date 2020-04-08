شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: فيروس كورونا أصاب مليون و279 ألف ووفاة 72616 ألف فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظمة الصحة العالمية، أن آخر إحصائيات فيروس كورونا على الصعيد العالمي، ليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2020، أنه تم تسجيل 1.279.722 مليون حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا "COVID-19" ، ووفاة 72616 ألف حالة وفاة.

وقالت المنظمة، إنه على مستوى الشرق الأوسط فهناك 81010 ألف إصابة على مستوى الاقليم ، و4285 ألف حالة وفاة.

وكان الدكتور تيدروس ادههانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية ، قد أعلن انه لا يزال جائحة COVID-19 تلحق خسائر فادحة بالعائلات والمجتمعات والدول في جميع أنحاء العالم، لكنها تؤدي أيضًا إلى أعمال سخية وتضامن وتعاون لا تصدق، قلنا باستمرار أننا جميعًا في هذا الأمر معًا، ويمكننا النجاح معًا، فقط نحن بحاجة إلى نهج شامل للمجتمع، حيث يلعب الجميع دورهم.

وأضاف مع استمرار الوباء، ندرك أن الأفراد والحكومات يريدون القيام بكل ما في وسعهم لحماية أنفسهم والآخرين، وكذلك نحن، نتفهم أن بعض البلدان قد أوصت أو تفكر في استخدام أقنعة طبية وغير طبية في عموم السكان لمنع انتشار فيروس كورونا COVID-19، مضيفا أنه أولاً وقبل كل شيء، يجب إعطاء الأولوية للأقنعة الطبية للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية للاستجابة.

نحن نعلم أن الأقنعة الطبية يمكن أن تساعد في حماية العاملين الصحيين، لكنهم يعانون من نقص في المعروض على مستوى العالم، نحن قلقون من أن الاستخدام الجماعي للأقنعة الطبية من قبل عامة السكان يمكن أن يؤدي إلى تفاقم النقص في هذه الأقنعة المتخصصة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، في بعض الأماكن، يعرض هذا النقص العاملين الصحيين لخطر حقيقي، في مرافق الرعاية الصحية، تواصل منظمة الصحة العالمية التوصية باستخدام الأقنعة الطبية وأجهزة التنفس وغيرها من معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين.

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في المجتمع، نوصي باستخدام الأقنعة الطبية من قبل الأشخاص المرضى والذين يرعون شخصًا مريضًا في المنزل.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية قامت بتقييم استخدام الأقنعة الطبية وغير الطبية لـ COVID-19 على نطاق أوسع، واليوم، تصدر منظمة الصحة العالمية إرشادات ومعايير لدعم البلدان في اتخاذ هذا القرار، على سبيل المثال، يمكن للبلدان التفكير في استخدام الأقنعة في المجتمعات حيث يصعب تحقيق تدابير أخرى مثل تنظيف اليدين والإبعاد الجسدي بسبب نقص المياه أو ظروف المعيشة الضيقة، في حالة ارتداء الأقنعة، يجب استخدامها بأمان وبشكل صحيح، لدى منظمة الصحة العالمية إرشادات حول كيفية ارتداء الأقنعة وخلعها والتخلص منها.