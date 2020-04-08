شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة أعراض غير ارتفاع حرارة الجسم والسعال قد تعنى إصابتك بكورونا.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع " dailystar"، إن أكثر الأعراض شيوعًا أو المتعارف عليها لفيروس كورونا التاجي، هي الحمى والسعال، ولكن هناك بعض العلامات غير الواضحة، ويجب التعرف عليها وتجنب تجاهلها للحفاظ علي صحتك.

وفقا لمنظمة الصحة البريطانية " NHS "، أنه في ظل محاولة البلاد للحد من إنتشار فيروس كورونا التاجي، أصبح الأشخاص يعملون داخل منازلهم، وتجنب النزول للشارع للحد من الاختلاط للسيطر علي الفيروس التاجي.

وأوضحت منظمة الصحة البريطانية، إذا كان لدي أي شخص أعراض خاصة للفيروس التاجي كورونا، فعليهم عزل أنفسهم لمدة سبعة أيام إذا كانوا يعيشون بمفردهم ، أو 14 يومًا إذا كانوا يعيشون مع أسرة، وذلك للحفاظ علي صحتهم وصحة الآخرين.



اعراض للفيروس التاجي

وأضافت، أن الأعراض الرئيسية لـ Covid-19 ، هي ارتفاع في درجة حرارة الجسم، و سعال جاف مستمر، وفي حالة ظهور هذه الأعراض علي أي شخص عدم الذهاب إلى أي مكان كالطبيب أو الصيدلية أو المستشفى ، وعليه فقط البقاء في المنزل.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية ، التي أكدت أن شخص واحد من كل ستة أشخاص يصاب بأعراض خطيرة لفيروس كورونا يكون في الأغلب يعاني من أمراض مزمنة، بينما يعاني البعض من أعراض خفيفة ، فإن البعض الآخر لا يعاني من أي من أي الأعراض الرئيسية.

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وأشار التقرير، أن هناك بعض المصابين بالفيروس التاجي كورونا لم يتعرضوا لأي علامات رئيسية أي ارتفاع حرارة الجسم والسعال، ولكنهم تعرضوا لأعراض بسيطة ولكن يجب عدم تجاهلها لأنها ربما علامة علي الإصابة بالفيروس التاجي كورونا.

أشار التقرير، أن الصداع هو أحد العلامات الأقل شهرة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا، حيث نشرت دراسة في مجلة لانسيت أن 8 ٪ من مرضى Covid-19 في ووهان بالصين كانوا يعانون من الصداع.

وأضاف التقرير، أنه من الأعراض الأخرى التي لا يجب تجاهلها هي الشعور بالدوخة المتكررة، والتي تم الإبلاغ عنها في بعض الحالات.

كما أشار التقرير، أن العرض الثالث هو فقدان حاسة الشم والرائحة، وذلك وفقًا لجمعية علم الأنف البريطانية، والتي أكدت أن أصيب عدد كبير من المرضى في كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا بفقدان الرائحة والشم.