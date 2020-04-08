شكرا لقرائتكم خبر عن تصميم جهاز تنفس بسيط ومنخفض التكلفة يعتمد على أكياس الإنعاش المتاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام فريق دولي من الباحثين الجامعيين بتصميم جهاز تهوية بسيط ومنخفض التكلفة يعتمد على أكياس الإنعاش التي تحملها سيارات الإسعاف - والمتاحة على نطاق واسع في المستشفيات.



جهاز التنفس البسيط

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي ‘HealthDayNews”، يمكن للجهاز ، الذي يعمل بمحرك 12 فولت ، أن يساعد في تلبية المتطلبات الطبية القصوى في العالم الصناعي ويخدم البلدان المحدودة الموارد التي لا تحتوي على إمدادات من أجهزة التنفس التقليدية.

وقالت "سوزان مارجوليز"، رئيسة قسم والاس إتش كولتر للهندسة الطبية الحيوية في جامعة جورجيا للتكنولوجيا وجامعة إيموري ، والخبيرة في إصابات الرئة المرتبطة بالتنفس، إن معدل الإرسال العالي والعواقب التنفسية المنهكة لـ COVID-19 تخلق طلبًا غير ملبى على أجهزة التنفس في جميع أنحاء العالم.

ومن المؤسف أن نرى الشركات المصنعة الأمريكية مفتوحة المصدر لبعض تصميماتها المعتمدة من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير لتحفيز الإنتاج."

Advertisements

وتابعت "مارجوليز": "إن استراتيجيتنا للتوسع السريع في إمدادات أجهزة التنفس تركز على تصميم بسيط ومنخفض التكلفة يعتمد على أكياس الإنعاش الشائعة التي تحملها سيارات الإسعاف".

ويمكن إنتاج الجهاز ، الذي يمكن أن يخدم مريضين في وقت واحد ، من مخزون معدني غير مكلفة وتروس بلاستيكية، وتأتي الطاقة من محولات الحائط القياسية أو بطاريات السيارة 12 فولت.

والآن يعمل فريق البحث مع مكتب جامعة إيموري لنقل التكنولوجيا لنقل التصميم إلى التصنيع.