تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك سويسرول بالشوكولاتة

القاهرة - لايف استايل المقادير - دقيق : كوب

- لبن : نصف كوب

- سكر البودرة : نصف كوب

- الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة (خام)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- البيض : 4 حبات (أحمر)

- الشوكولاتة : نصف كوب (سائلة / للحشو) الطريقة: قومي بخلط جميع المكونات مع بعضها جيداً بالمضرب الكهربائي.

أحضري صينية مستطيلة وافرشيها ورق زبدة وصبي فوقها الخليط.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 وأدخلها الصينية للفرن لمدة 20 دقيقة.

أخرجي الصينية من الفرن وقطعي الكيك لنصفين.

أضيفي عليها الشوكولاتة وافرديها ثم لفيها روول وأدخليها الثلاجة لمدة ساعة.

أخرجي الكيك من الثلاجة وقطعيها وضعي فوقها صوص الشوكولاتة وزينيها بالفراولة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير هوت شوكلت بالكاكاو

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