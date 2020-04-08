تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الماربل

المقادير

- سكر : كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- حليب : ثلاث أرباع الكوب

- طحين : 2 كوب (منخل)

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- بودرة الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة

- حليب : 3 ملاعق كبيرة (كمية إضافية)

الطريقة:

اخفقي السكر مع نصف كوب من الزيت النباتي في الخفاقة الكهربائية.

أضيفي لخليط السكر والزيت البيض مع ملعقة صغيرة من الفانيلا مع استمرار الخفق حتى يصبح المزيج كريمياً.

أضيفي الحليب السائل، وتخلط المكونات مرة أخرى، ثم يضاف كوبان من الطحين مع البيكنج صودا والبيكنج باودر، وتخلط المكونات.

صبي ثلاث أرباع خليط الماربل كيك بالقالب المجهز سابقاً مدهون بالزيت ورشة طحين.

ضعي كمية الكاكاو البودرة على ما تبقى من خليط الماربل كيك، ونزيد فوقهم 3 ملاعق كبيرة من الحليب السائل، ويخلطوا باستخدام الملعقة.

صبي خليط الكاكاو فوق خليط الكيك في القالب ويمزج الخليطان باستخدام ملعقة.

أدخلي القالب للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة.

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يبرد ثم انقليه لطبق التقديم.

قبل التقديم رشي السكر البودرة على الوجه وقطعيها وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة.

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