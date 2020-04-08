تعرفي على طريقة إعداد وتحضير السينابون بالتفاح

القاهرة - لايف استايل المقادير

- مقادير العجينة : حليب : كوب وربع (دافئ)

سكر : 2 ملعقة كبيرة

الخميرة الفورية : ملعقة كبيرة

البيض : 1 حبة

الزبدة : 50 غم (مذوبة)

طحين : 3 اكواب - مقادير الحشوة : التفاح : 4 حبات (مقشر ومفروم مكعبات صغيرة)

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (طرية)

السكر البني : 3 ملاعق كبيرة

القرفة : ملعقة كبيرة (مطحونة) - للتزيين : الحليب المكثّف : ربع كوب (محلى) Advertisements الطريقة: لتحضير العجينة: صبي الحليب الدافئ في وعاء الخلط، وأضيفي السكر، والخميرة، والبيضة، والكريمة البودرة، والزبدة، واخلطي المكونات، ثم أضيفي الطحين واعجني المكونات حتى يتشكل لديك عجينة متماسكة، غلفيها بورق النايلون واتركيها مدة ساعة ونصف حتى تتخمر.

افردي العجينة على السطح المراد العمل عليه مع رشة طحين باستخدام المرق، وقطعي أطرافها الزائدة باستخدام سكين حادة.

ادهني العجينة بالزبدة، وأضيفي السكر البني والقرفة والتفاح.

لفي العجينة على الحشوة بشكل رول، وقطعيها لقطع متوسطة الحجم.

بطني صينية الفرن بورق الزبدة، وضعي قطع العجينة المحشوة عليها.

أدخلي الصينية للفرن مدة 25 دقيقة على درجة حرارة 180.

ضعي قطع السينابون بطبق التقديم، وزيني بالحليب المكثف المحلى. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالنعناع تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كيكة التمر والتفاح الصحية

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