دراسة تؤكد أن 6% فقط من أعداد المصابين بكورونا بالعالم تم الإعلان عنها

كشفت دراسة حديثة لجامعة Göttingen الألمانية أن العدد الرسمي للحالات المؤكدة من الفيروس التاجي بالعالم أقل بكثير مما تظهره البيانات الرسمية وذلك بسبب عدم كفاية الاختبارات وتأخرها حيث اكتشفت البلدان في جميع أنحاء العالم فقط حوالي 6 ٪ من حالات فيروس كورونا قد يكون العدد الحقيقي للعدوى في جميع أنحاء العالم قد وصل بالفعل إلى عشرات الملايين

ووفقا لما نشرته صحيفة neurosciencene العلمية كشف تقرير حديث لجامعة جوتنجن الألمانية إلى أن عدد الحالات المؤكدة لمرض فيروسات التاجية الجديد كورونا الصادر رسميًا عن الدول والتي علق عليها عدد كبير من وسائل الإعلام الوطنية والدولية يقلل بشكل كبير من العدد الحقيقي للعدوى.

واستخدم الدكتور كريستيان بومر والبروفيسور سيباستيان فولمر من جامعة جوتنجن تقديرات الوفيات لضحايا كورونا من دراسة حديثة نشرت في The Lancet Infectious Diseases لاختبار جودة سجلات الحالات الرسمية.

تُظهر بياناتهم أن البلدان اكتشفت في المتوسط ​​حوالي 6٪ فقط من حالات الإصابة بالفيروسات التاجية وأن العدد الحقيقي للأشخاص المصابين في جميع أنحاء العالم ربما وصل بالفعل إلى عشرات الملايين

قد يفسر الاختبار غير الكافي والمتأخر لماذا تعاني بعض الدول الأوروبية ، مثل إيطاليا وإسبانيا ، من أعداد إصابات أعلى بكثير مقارنة بالحالات المؤكدة المبلغ عنها من ألمانيا ، التي اكتشفت ما يقدر بـ 15.6٪ من الإصابات مقارنة بـ 3.5٪ فقط في إيطاليا أو 1.7٪ في أسبانيا.

كما أن معدلات الكشف أقل في الولايات المتحدة (1.6٪) والمملكة المتحدة (1.2٪) وهما دولتان تلقتا انتقادات واسعة النطاق من خبراء الصحة العامة لاستجابتهما المتأخرة للوباء.

في تناقض حاد مع ذلك يبدو أن كوريا الجنوبية اكتشفت ما يقرب من نصف جميع حالات الإصابة بكورونا قدر المؤلفون أنه في 31 مارس 2020 ، كان لدى ألمانيا 460 ألف إصابة واستناداً إلى نفس الطريقة ، فقد حسبوا أن الولايات المتحدة لديها أكثر من عشرة ملايين ، وإسبانيا أكثر من خمسة ملايين ، وإيطاليا حوالي ثلاثة ملايين ، والمملكة المتحدة حوالي مليوني إصابة.

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في نفس اليوم ، ذكرت جامعة جونز هوبكنز أنه على الصعيد العالمي كان هناك أقل من 900 ألف حالة مؤكدة مما يعني أن الغالبية العظمى من الإصابات لم يتم اكتشافها.

يقول سيباستيان فولمر أستاذ اقتصاديات التنمية في جامعة جوتنجن "هناك حاجة ماسة إلى تحسينات كبيرة في قدرة البلدان على اكتشاف الإصابات الجديدة واحتواء الفيروس."

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