تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير براونيز النوتيلا بثلاث مكونات فقط



المقادير

- شوكولاتة نيوتيلا : كوب

- البيض : 2 حبة

- طحين : 10 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير اخفقي البيض مع الطحين وشوكولاتة النوتيلا جيداً بالمضرب اليدوي حتى يصبح المزيج كريمياً وكثيفاً.

بطني صينية 8 انش مربعة بورق الزبدة ووزعي مزيج البروانيز في الصينية.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 175 درجة لمدة 20 - 25 دقيقة حتى تنضج.

أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد 10 دقائق ثم قطعي البراونيز وقدميه دافئا ًأو بارداً حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الكريب الحلو بالشوكولاتة والموز تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الكريب بحشوة الشوكولاتة والموز

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