تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير البسبوسة بالسميد سهلة وسريعة

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- سميد ناعم : 2 كوب

- لبن زبادي : 2 كوب

- طحين : كوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ربع كوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- جوز الهند : ربع كوب

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر : نصف كوب

- شيرة : 2 كوب (قطر)

طريقة التحضير اخفقي البيضة مع الفانيلا والسكر والزيت حتى يصبح المزيج ناعماً ومتجانساً.

أضيفي اللبن الزبادي وحركي.

أضيفي الطحين والسميد والملح والبيكنج باودر وجوز الهند وقلبي المزيج جيداً حتى تتجانس المكونات.

ادهني طبق الفرن المربع بالقليل من الطحينة.

صبي مزيج البسبوسة في الصينية وأدخليها الفرن على حرارة 170 درجة لمدة 20 دقيقة حتى تنضج وتتحمر.

أخرجي الصينية من الفرن ووزعي القطر البارد عليها واتركيها لتبرد لمدة 10 – 15 دقيقة ثم وزعي قليل من جوز الهند على وجه البسبوسة للتزيين.

قطعيها وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بالكراميل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا

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