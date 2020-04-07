تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير بسبوسة

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- الشربات : سكر : كوب

الماء : كوب

الزبدة : ملعقة صغيرة

الفانيليا : ملعقة صغيرة - دقيق : كوب (أو سميد)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- دقيق : ملعقة كبيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- العسل : ملعقة كبيرة (أبيض)

- حليب : ربع كوب (للعجن)

طريقة التحضير 1. نضع دقيق البسبوسة في وعاء ونضيف الدقيق والزبدة والبيكنج باودر والعسل ونقوم بخلط جميع المكونات بالحليب. Advertisements 2. نحضر الصينية وتدهن بالزبدة وتفرد البسبوسة وتترك لترتاح لمدة 5 دقائق. 3. تدخل في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة. 4. بعد أن تنضج نقوم بسكب الشربات (القطر) عليها وهي ساخنة، وثم نقوم بلفها بورق فويل لمدة نصف ساعه قبل التقديم.

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