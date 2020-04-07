تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير ساندويش الدجاج المقلي

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- لصوص الساندويش : المايونيز : نصف كوب

عصير الليمون : ملعقة صغيرة

الماسترد : ملعقة صغيرة

ملح : ربع ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة - للدجاج : صدر الدجاج : 4 صدور (فيليه / مدقوق)

الزيت النباتي : 2 كوب (غزير / للقلي)

لبن زبادي : كوب (مخفوق)

ملح : نصف ملعقة صغيرة

طحين : كوبان ونصف

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

الخبز : 4 أرغفة (خبز ساندويشات)

خس : كوب (مفروم)

الخيار المخلل : 2 حبة (مفروم دوائر) طريقة التحضير 1. اخلطي المايونيز وعصير الليمون والماسترد والطرخون والملح والفلفل جيداً في وعاء واتركيه جانباً. 2. تبلي الدجاج بالملح والفلفل والزبدة واتركيه في وعاء مغطى لمدة ساعة في الثلاجة. 3. ازيلي الدجاج من الثلاجة. 4. ضعي اللبن الزبادي في طبق وتبليه بالملح والفلفل. Advertisements 5. ضعي الطحين في طبق آخر. 6. اغمسي قطع الدجاج بالطحين ثم باللبن ثم بالطحين مرة أخرى. 7. سخني الزيت الغزير حتى يغلي ثم خففي النار. 8. اقلي الدجاج بالزيت حتى ينضج ويتحمر. 9. وزعي القليل من صوص المايونيز المحضر ثم ضعي الدجاج المقلي والخس والمخلل وقدميه ساخنا إلى جانب البطاطس المقلية أو السلطة حسب الرغبة. قد يهمك ايضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير المقلوبة بالدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدجاج على الطريقة الأسبانى

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