تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير ساندويش الدجاج بالكريمة

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- كريمة : نصف كوب (سائلة)

- الفطر : كوب (طازج مفروم شرائح)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- أوريغانو : ربع ملعقة صغيرة (مجفف)

- جبن البارميزان : 2 ملعقة كبيرة (مبشور)

- جبن موزاريلا : ربع كوب (مبشور)

- صدر الدجاج : 2 صدر (مشوي)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- خبز البرغر : حسب الرغبة (أو خبز فرنسي)

طريقة التحضير 1. ادهني الشواية بملعقة من الزبدة وحمصي الخبز لمدة دقيقة. 2. سخني باقي كمية الزبدة على نار متوسطة وأضيفي الفطر وقلبي لمدة دقيقتين حتى يطرى. 3. أضيفي الكريمة والفلفل الأسود و الأوريغانو وقلبي لمدة دقيقتين. 4. أضيفي الجبن الموزريلا وجبن البارميزان وقلبي حتى يذوب الجبن. Advertisements 5. ضعي الدجاج المشوي في الخبز ووزعي الصوص فوقه وقدميه فوراً إلى جانب السلطة أو البطاطس حسب الرغبة. قد يهمك ايضا: طريقة إعداد وتحضير ستيك الدجاج سريع وسهل للرجيم طريقة إعداد وتحضير ستيك دجاج بالخضار للرجيم

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